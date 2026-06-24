Capturan a un hijo de Diomedes Díaz implicado en un caso de secuestro y extorsión en Barranquilla

La investigación en contra de Luis Mariano Díaz, hijo del cantante Diomedes Díaz, está en la dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía de la seccional Atlántico y allí aparecen los detalles de un caso que lo enreda con el secuestro y extorsión de un comerciante.

Luis Mariano Díaz fue capturado en la mañana de este miércoles por agentes del Gaula de la Policía y tras una orden emitida por un juez de control de garantías, en la que se advierte su presunta participación en los hechos materia de investigación y a cargo de un fiscal de Derechos Humanos.

En las próximas horas Mariano Díaz será presentado ante un juez para imputar cargos por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, dos delitos graves que de manera inmediata ameritan una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los hechos materia de investigación y de acuerdo con fuentes de la Fiscalía ocurrieron cuando un comerciante fue privado de su libertad mientras le hacían una millonaria exigencia de dinero para soltarlo. El pago efectivamente se hizo, luego la denuncia y la investigación que llevó a Luis Mariano Díaz como capturado.

Fueron cinco los capturados por la Fiscalía. Foto: Policía

El operativo para la captura de Luis Mariano Díaz se desarrolló en la madrugada y tras una diligencia de allanamiento en el barrio Villa Campestre, esto es en el municipio de Puerto Colombia en el que participaron los agentes del Gaula siguiendo instrucciones de un fiscal de la seccional Atlántico.

En el procedimiento fueron capturados, además de Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha, Darío Andrés Tirado, José David Martínez y Steven Rafael Bolaños, todos aparentemente involucrados en el caso de secuestro y extorsión que dejó como víctima a un comerciante de la ciudad de Barranquilla.

La Fiscalía imputará cargos. Foto: Policía Nacional

Se espera que en las audiencias de control de garantías y durante la imputación de cargos la Fiscalía entregue detalles de la investigación y advierta cuál fue la participación del hijo del cantante de Diomedes Díaz en estos hechos tan graves y a qué se expone ahora con este proceso en su contra.