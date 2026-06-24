Así fue la primera llamada entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente electo Abelardo De La Espriella

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que sostuvo una conversación con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que ambos acordaron trabajar de manera coordinada a partir del próximo 7 de agosto para impulsar los grandes proyectos de la capital.

CNE terminó escrutinio de las elecciones: Abelardo De La Espriella es oficialmente el presidente electo de Colombia

A través de su cuenta en X, Galán calificó el diálogo como “corto, pero positivo” y destacó la disposición mutua para construir una relación institucional que permita sacar adelante iniciativas clave para Bogotá, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir.

El mensaje no pasó desapercibido. Durante los últimos años, las tensiones entre el gobierno de Gustavo Petro y la Alcaldía de Bogotá marcaron debates sobre obras estratégicas, movilidad, seguridad y financiación de proyectos.

Iván Cepeda reconoce a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia. Esto dijo

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por eso, el gesto del alcalde y la respuesta favorable del presidente electo, Abelardo De La Espriella, son interpretados en algunos sectores como una señal temprana de entendimiento entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano.

Galán agradeció públicamente el respaldo y la buena disposición de De La Espriella, insistiendo en que “Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas”, una frase que deja entrever la urgencia de avanzar en temas que requieren coordinación entre ambas instancias de gobierno.

Así se vivió la campaña de Abelardo De La Espriella, el recorrido que lo llevó a convertirse en el nuevo presidente de Colombia. Foto: SEMANA

Aunque no se conocieron detalles sobre los asuntos abordados en la conversación, la comunicación entre ambos líderes abre la puerta a una nueva etapa de relaciones entre la Nación y la capital.