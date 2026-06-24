Donald Trump vuelve a hablar de Abelardo y critica a Petro: “No me gustaba para nada”

El presidente Donald Trump volvió a referirse este lunes al triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia, durante declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, y aprovechó la ocasión para lanzar una crítica directa contra el gobierno saliente de Gustavo Petro. “No me gustaba nada el presidente de turno”, dijo el mandatario estadounidense, en referencia al jefe de Estado colombiano.

Trump enmarcó la victoria de De La Espriella dentro de una serie de triunfos electorales internacionales que él respaldó públicamente. “Muchos de los candidatos que apoyo fuera de Estados Unidos ganaron. ¿Sabes que ayer tuvimos una gran victoria en Colombia? Un lugar predilecto de Marco. Marco adora Colombia”, dijo, en referencia al secretario de Estado Marco Rubio. El presidente recordó que De La Espriella remontó desde una posición rezagada en las encuestas: “Apoyé a un hombre que estaba al final. Y ganó.”

Sobre el candidato colombiano, Trump retomó el apodo con el que se le conoce en el país. “Hace poco apoyamos a alguien, el Tigre. Lo llaman el Tigre porque es duro. Es otro luchador. Supongo que me gustan los luchadores. Pero ganó. Y es genial”, dijo.

Donald Trump y Abelardo De La Espriella. Foto: Getty Images

El mandatario estadounidense hizo un paralelo con otro proceso electoral reciente. “Lo mismo sucedió en Polonia. Quedó en décimo lugar. Lo apoyé. No me gustaba nada el presidente de turno. Y lo apoyé. Era un luchador. Un gran luchador”, afirmó, antes de calificar ese resultado como “la mayor sorpresa en Europa en 50 años en unas elecciones importantes”.

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El presidente estadounidense también anticipó que la relación bilateral entre Washington y Bogotá será “mucho mejor” que con el gobierno de Petro. Según relató Trump, habló por teléfono con De La Espriella el domingo por la noche, quien le agradeció el respaldo electoral. “Estaba en décimo lugar. Lo apoyé y ganó las elecciones. Cuando la gente me aprecia, los aprecio. Así de simple. Me dijo cosas lindas acerca de mí y acerca del trabajo que hemos hecho en Estados Unidos”, dijo el mandatario.

Donald Trump volvió a hablar sobre Gustavo Petro. Foto: AP / Presidencia / Adobe Stcok

Durante la campaña, Trump había publicado varios mensajes de respaldo a De La Espriella en Truth Social, calificándolo de “líder inteligente, fuerte y tenaz” y anticipando que, de ganar, tendría un “éxito rotundo” en materia económica, de seguridad y de lucha contra el narcotráfico.

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Esas intervenciones generaron críticas tanto en Colombia, de parte del presidente Gustavo Petro como del excandidato Iván Cepeda. Pero también en Estados Unidos, donde un grupo de congresistas demócratas estadounidenses expresó su preocupación por lo que consideraron una injerencia indebida en el proceso electoral colombiano. Petro, por su parte, había pedido en reiteradas ocasiones a Trump abstenerse de intervenir en la contienda.