Donald Trump publica un nuevo mensaje tras triunfo de Abelardo De La Espriella: “fue mi gran honor respaldarlo”

El mandatario estadounidense, Donald Trump, envió un nuevo mensaje de apoyo a Abelardo De la Espriella tras su victoria en el preconteo de la jornada electoral del domingo.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump felicitó a “El Tigre” y añadió que “espero con interés trabajar juntos para forjar una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos”.

En desarrollo...