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Donald Trump publica un nuevo mensaje tras triunfo de Abelardo De La Espriella: “fue mi gran honor respaldarlo”

El mandatario estadounidense reafirmó su apoyo tras la victoria electoral de De la Espriella.

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Redacción Mundo
22 de junio de 2026 a las 2:38 p. m.
Abelardo De la Espriella y Donald Trump.
Abelardo De la Espriella y Donald Trump. Foto: SEMANA / AP

El mandatario estadounidense, Donald Trump, envió un nuevo mensaje de apoyo a Abelardo De la Espriella tras su victoria en el preconteo de la jornada electoral del domingo.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump felicitó a “El Tigre” y añadió que “espero con interés trabajar juntos para forjar una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos”.

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