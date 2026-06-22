Donald Trump publica un nuevo mensaje tras triunfo de Abelardo De La Espriella: “fue mi gran honor respaldarlo”

El mandatario estadounidense, Donald Trump, envió un nuevo mensaje de apoyo a Abelardo De la Espriella tras su victoria en el preconteo de la jornada electoral del domingo.
A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump felicitó a “El Tigre” y añadió que “espero con interés trabajar juntos para forjar una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos”.
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 - 𝟬𝟯:𝟮𝟭 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟲.𝟮𝟮.𝟮𝟲— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 22, 2026
🚨President Trump just posted below that he proudly congratulated “El Tigre” Abelardo de la Espriella on his victory as Colombia’s new president and pledged to forge a powerful… pic.twitter.com/GfXkVSCFSl
En desarrollo...