Reunión Bernie Moreno y Abelardo De La Espriella: se trató tema clave que cambiaría la migración de colombianos a EE. UU.

Bernie Moreno, senador republicano de Estados Unidos, se reunió con el presidente electo Abelardo De La Espriella en Barranquilla.

Abelardo De La Espriella revela que acaba de conversar con el presidente Donald Trump, quien reconoció su triunfo en las urnas

“Regresando a América ahora, pero esta mañana tuve la oportunidad de felicitar en persona al presidente electo @ABDELAESPRIELLA por su victoria épica: la mayor participación electoral en la historia de Colombia”, dijo en su cuenta de X.

“Hablamos largamente sobre la migración ilegal y él estuvo inmediatamente de acuerdo en que CUALQUIER ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia y que él garantizaría su seguridad y protección”, aseguró.

Heading back to America now, but this morning I had the opportunity to congratulate President elect @ABDELAESPRIELLA in person for his epic victory: largest voter turnout in Colombia’s history.



We talked at length about illegal migration and he immediately agreed that ANY… pic.twitter.com/28ZEGaQsWc — Bernie Moreno (@berniemoreno) June 22, 2026

“Para ser claro: América da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes falsas de asilo, son minuciosamente evaluados, aprenden nuestro idioma, se asimilan y no socavan nuestra política exterior”, concluyó el senador republicano.

El pronunciamiento llega después del controversial caso de Beto Coral, un abogado, activista e influenciador colombiano conocido por sus posiciones políticas y su apoyo al presidente Gustavo Petro que fue detenido en Estados Unidos.

Bernie Moreno sobre la detención de Beto Coral: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia!”

El activista reside en Estados Unidos desde 2015, donde solicitó asilo. En junio de 2026 fue detenido en Arizona por agentes migratorios estadounidenses (ICE/HSI).

Las autoridades no han explicado públicamente todos los motivos de la medida, aunque medios informaron que el caso está relacionado con asuntos migratorios y con actividades políticas realizadas desde territorio estadounidense.

Beto Coral fue detenido en Estados Unidos Foto: X/@Betocoralg

Su detención generó controversia y reacciones tanto en Colombia como en Estados Unidos.

De la Espriella aseguró que el presidente de Estados Unidos le manifestó “su apoyo” en una llamada.

Más tarde, Trump publicó en la red Truth Social el mensaje “Ganó, GRANDE!” con una fotografiá del mandatario electo. Países con gobiernos derechistas cercanos a Trump como Argentina, Chile y Ecuador también le enviaron felicitaciones.

Colombia giró a la derecha con la elección como nuevo presidente de Abelardo De La Espriella, un abogado respaldado por Donald Trump que pone fin al primer gobierno izquierdista de la historia del país, según el preconteo de la autoridad electoral.

El senador republicano, Bernie Moreno, uno de los veedores internacionales, proveniente de Estados Unidos, se refirió al triunfo del candidato Abelardo De La Espriella y envió un mensaje a través de sus redes sociales.

Abelardo De la Espriella y Donald Trump Foto: SEMANA / AP

“Acabo de hablar con @ABDELAESPRIELLA y lo felicité por una victoria histórica para convertirse en el próximo presidente de Colombia”, escribió el republicano.

El conteo preliminar oficial lo da ganador con el 49,6 % de los votos, por encima de Cepeda, que logró un 48,7 %.