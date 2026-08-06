Japón emitió alerta por posible lanzamiento de misil balístico norcoreano a su territorio: reunión de urgencia

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Autodefensa de Japón emitieron una alerta ante el posible lanzamiento de un misil balístico proveniente de Corea del Norte en la madrugada de este jueves 6 de agosto. El comunicado inicial advirtió sobre la trayectoria del proyectil, mientras las unidades de vigilancia monitoreaban la zona para evaluar eventuales afectaciones en el espacio nacional.

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Minutos después de la primera notificación, los sistemas de defensa aérea confirmaron que el objeto no representaba un riesgo directo para las islas. Las autoridades aclararon que el proyectil se precipitó en aguas cercanas a la costa este de la península coreana, descartando afectaciones a aeronaves o embarcaciones comerciales.

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En su segundo reporte, la entidad comentó que “alrededor de las 17:02 de hoy (hora local), se lanzó al menos un misil balístico desde Corea del Norte; no se han verificado incursiones en territorio japonés ni en la zona económica exclusiva”.

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Ante la situación, la Jefatura de Gobierno activó los protocolos de gestión de crisis para coordinar las medidas de respuesta interinstitucional. La primera ministra, Sanae Takaichi, ordenó priorizar la recolección de datos técnicos, garantizar la verificación de la seguridad marítima y mantener el estado de alistamiento de las fuerzas militares.

Para consolidar la información recibida, las autoridades instalaron un equipo de respuesta inmediata en la Oficina del Gabinete. El grupo de trabajo reunió a delegados de distintos ministerios para analizar los detalles del ensayo y estructurar la postura gubernamental en materia de seguridad regional.

Respecto a las órdenes impartidas a las instituciones, el Ministerio de Defensa señaló que su líder “emitió directivas para dedicar todos los esfuerzos al análisis de la información en coordinación con Estados Unidos y Corea del Sur, manteniendo la máxima vigilancia”.

Protesta diplomática y cooperación internacional

El gobierno japonés manifestó su postura frente al uso de tecnología balística por parte del régimen de Pionyang en la región. La administración nipona interpuso una protesta formal contra el gobierno norcoreano, señalando el incumplimiento de las resoluciones fijadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Las Fuerzas de Autodefensa mantienen la recolección de datos junto a los mandos militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Las tres naciones continuarán el seguimiento de las actividades militares en la península, prometiendo divulgar nuevos reportes en caso de registrarse contingencias adicionales.