Claudia Sheinbaum arremete contra EE.UU. y mencionó el arresto del jefe de un peligroso cartel en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, culpó a Estados Unidos del aumento de la inseguridad en Sinaloa y ha mencionado las graves consecuencias que tuvo su controvertida participación en el arresto del jefe del cártel de dicho estado, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, sin el conocimiento de las autoridades mexicanas.

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Sheinbaum ha subrayado que antes de esa operación encubierta de Washington para sacar a Zambada del país, con la colaboración de la facción de los Guzmán López, rumbo a Estados Unidos, Sinaloa “tenía menos de un homicidio diario” y que esa ruptura del grupo “generó una violencia, que se ha ido conteniendo”.

“Eso no quiere decir que no se deba detener a los que cometen delitos, pero tiene que hacerse, si hay información de un gobierno extranjero, con instituciones nacionales”, ha defendido este lunes la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina tras visitar Sinaloa este domingo.

🇲🇽🚨 ¡SHEINBAUM HABLA SOBRE LA VIOLENCIA TRAS LA DETENCIÓN DE “EL MAYO”!#MañaneraPresidenta || La presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre la afirmación de que la injerencia extranjera puede generar más violencia, al referirse a la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y… pic.twitter.com/2TkS7L9TJl — Ventana Pública (@VentanaPub) September 21, 2026

“Cuando se hace así, entones disminuye la violencia. Sinaloa es una demostración de que el injerencismo, con el rompimiento de un grupo delictivo, provocó la situación que hoy tenemos”, ha argumentado Sheinbaum.

Sheinbaum ha vuelto a incidir en que su Gobierno no solo trabaja en soluciones para fortalecer las instituciones que luchan contra el crimen, sino también para atender las causas del mismo y actuar contra los funcionarios corruptos.

Zambada --condenado hace dos meses en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico y crimen organizado-- fue detenido el 25 de julio de 2024 en Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, tras llegar en un avión privado con Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En una misiva publicada el pasado mes de agosto, ‘El Mayo’ aseguró que fue “secuestrado” por Guzmán, quien le entregó contra su propia voluntad, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses para mejorar y recibir ciertas concesiones judiciales tanto él como su hermano Ovidio.

"El Mayo" fue detenido en Texas Foto: X/@elalbertomedina

En septiembre de 2024, pocas semanas antes de que Sheinbaum asuma como presidenta, estalla la guerra entra las facciones leales a Zambada y Guzmán, provocando una de las peores crisis de seguridad de los últimos años en Sinaloa.