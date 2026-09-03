Un músico mexicano, su esposa embarazada y su hija pequeña fueron asesinados en México en un crimen por el que hasta ahora están presos su socio y otra persona, informaron las autoridades el miércoles 2 de septiembre.

Sale a la luz lo que hizo Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, antes de ser asesinado: revelan detalle clave

Jonathan Meléndez, de 38 años, era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.

Fue hallado por la policía casi a la medianoche del martes en su casa, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana. La Secretaría de Seguridad indicó que el hombre —popularmente conocido como Honas— estaba maniatado y con un disparo en la cabeza.

Ella era Ana Paula Barragán, esposa de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo que fue asesinada. Foto: Instagram de Jonathan Meléndez.

Lo mismo su esposa, de 35 años y cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años.

Una cuarta víctima, una mujer de 21 años, fue hallada muerta de un disparo en la espalda. El perro de la familia también terminó muerto.

Un niño de seis años no identificado fue encontrado “con vida y sin signos de violencia”, indicó la secretaría.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el multihomicidio como una “situación muy triste” y profundamente lamentable.

No obstante, destacó que ya hay dos personas detenidas y que las autoridades cuentan con una hipótesis preliminar sobre las posibles causas que habrían motivado el ataque contra la familia.

🔴 Había disputa entre familias en caso de multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia, dice Sheinbaum.



La presidenta @Claudiashein informó que "ya se conocen las causas" del asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de 3 años, la joven que… pic.twitter.com/d4gvEzoOGs — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 3, 2026

“Una situación muy triste, lamentable. Ya hay detenidos y ya se conocen las causas: la disputa que tenía una familia con otra familia y se está apoyando a las familias por parte del Estado de México y lo que se pueda hacer desde Gobernación”, dijo Sheinbaum.

El grupo Camilo Séptimo expresó su dolor en un comunicado: “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, a su esposa Ana Paula y a su hija Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones”.

Ella era Ana Paula Barragán, esposa embarazada de Jonathan Meléndez, que fue asesinada junto a su familia en México

El organismo dijo que las investigaciones apuntan a “la probable participación” de dos hombres que “habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”.

Una fuente oficial dijo a la AFP que una “posible causa del homicidio es el robo”.

Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo Foto: Captura de pantalla de redes sociales.

Camilo Séptimo se conformó en 2013. Tiene cuatro álbumes publicados y recibió una nominación a los Premios MTV Miaw en 2022. El grupo promedia 1,4 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify.