Un grupo de personas señalado de protagonizar actos violentos durante la movilización por el agua en Guadalajara provocó un incendio en la entrada del Congreso de Jalisco.

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Durante la tarde, cuando gran parte de los participantes que se manifestaban pacíficamente ya se habían retirado del lugar, varios jóvenes lanzaron artefactos incendiarios, entre ellos bombas molotov, así como petardos, contra el acceso al recinto legislativo.

Un video que circula en redes sociales muestra a elementos antidisturbios dentro del edificio, mientras las llamas consumen la puerta y se escuchan las detonaciones de los petardos en las inmediaciones.

🇲🇽 | URGENTE: Manifestantes intentan ingresar al Palacio de Gobierno de Jalisco en México. https://t.co/fgrSPLCiQR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026

Según el diario mexicano El Universal, algunos participantes en la movilización señalaron que grupos violentos habrían recibido dinero para generar disturbios.

Durante las primeras horas del día, supuestos infiltrados lanzaron petardos, realizaron pintadas y causaron daños en los escaparates de varios establecimientos comerciales. Sin embargo, tras ser obligados a retirarse, la marcha ciudadana continuó de forma pacífica durante varias horas.

Al llegar al Palacio de Gobierno, los manifestantes se encontraron con agentes policiales que sostenían pancartas con mensajes como “No confrontación” y “No peleemos, también somos ciudadanos”.

🚨Tensión en Jalisco durante la segunda marcha para exigir agua limpia. Reportan un incendio en el Congreso de Jalisco, luego de que se registraran detonaciones en el Palacio Legislativo, presuntamente provocadas por grupos infiltrados en la movilización. Videos muestran los momentos de vandalismo en el Palacio de Gobierno, así como las primeras detonaciones en las inmediaciones del Congreso. 📹 Videos: @YosefZama | David Galván y Uriel Rivas @Radio_Formula — Azucena Uresti (@azucenau) October 18, 2026

“Por parte del Gobierno, se hicieron ajustes a la estrategia de acompañamiento y seguridad para los manifestantes […] La prioridad fue proteger a las personas, evitar la confrontación y garantizar que la ciudadanía ejerciera en libertad su derecho a expresarse”, dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

El pasado domingo, aproximadamente 21.000 personas marcharon por las calles de Guadalajara hasta la residencia oficial del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para exigir una solución al problema del agua contaminada que afecta desde hace meses al área metropolitana de la ciudad.

Un grupo de manifestantes retiró las vallas instaladas en las inmediaciones de la residencia del gobernador, lo que desencadenó la respuesta de la Policía de Jalisco. Unas 40 personas fueron detenidas y otras 60 resultaron heridas.

La segunda manifestación por Agua Limpia fue un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía, que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible. Al inicio, un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló, los rechazó y los expulsó del contingente. Por parte del Gobierno, se hicieron ajustes a la estrategia de acompañamiento y seguridad para los manifestantes. La prioridad fue proteger a las personas, evitar la confrontación y garantizar que la ciudadanía ejerciera en libertad su derecho a expresarse. Esta vez, ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos. Al final de la manifestación, nuevamente, un grupo de 300 personas se quedó para provocar destrozos, pintar paredes, romper vidrios, derribar algunas cámaras de seguridad y arrojar petardos y bombas molotov. Un grupo lanzó explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial. Ante ello, la Policía intervino para controlar los incendios provocados. Fueron detenidas cinco personas que viajaban a bordo de una camioneta robada, en cuyo interior había bidones de gasolina. Estas personas presuntamente incendiaron las puertas del Congreso y del Poder Judicial. Hasta el momento, la Policía continúa soportando los ataques del grupo de manifestantes violentos contra el Palacio de Gobierno, pero eso ya no forma parte de la manifestación pacífica. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 19, 2026

Las familias de las víctimas y los organizadores de la movilización han denunciado agresiones durante los arrestos y detenciones arbitrarias. “¿Quién dio la orden? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”, denunció en ese momento la presidenta Claudia Sheinbaum.