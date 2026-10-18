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Encapuchados incendian el acceso al Congreso de Jalisco: arrojaron artefactos explosivos y petardos

Los hechos tuvieron lugar después de una protesta por el agua.

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Redacción Mundo
18 de octubre de 2026 a las 9:42 p. m.
Manifestantes intentan ingresar al Palacio de Gobierno de Jalisco en México.
Manifestantes intentan ingresar al Palacio de Gobierno de Jalisco en México. Foto: @notijaliscotv_ Y Alerta News

Un grupo de personas señalado de protagonizar actos violentos durante la movilización por el agua en Guadalajara provocó un incendio en la entrada del Congreso de Jalisco.

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Durante la tarde, cuando gran parte de los participantes que se manifestaban pacíficamente ya se habían retirado del lugar, varios jóvenes lanzaron artefactos incendiarios, entre ellos bombas molotov, así como petardos, contra el acceso al recinto legislativo.

Un video que circula en redes sociales muestra a elementos antidisturbios dentro del edificio, mientras las llamas consumen la puerta y se escuchan las detonaciones de los petardos en las inmediaciones.

Según el diario mexicano El Universal, algunos participantes en la movilización señalaron que grupos violentos habrían recibido dinero para generar disturbios.

Durante las primeras horas del día, supuestos infiltrados lanzaron petardos, realizaron pintadas y causaron daños en los escaparates de varios establecimientos comerciales. Sin embargo, tras ser obligados a retirarse, la marcha ciudadana continuó de forma pacífica durante varias horas.

Al llegar al Palacio de Gobierno, los manifestantes se encontraron con agentes policiales que sostenían pancartas con mensajes como “No confrontación” y “No peleemos, también somos ciudadanos”.

“Por parte del Gobierno, se hicieron ajustes a la estrategia de acompañamiento y seguridad para los manifestantes […] La prioridad fue proteger a las personas, evitar la confrontación y garantizar que la ciudadanía ejerciera en libertad su derecho a expresarse”, dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

El pasado domingo, aproximadamente 21.000 personas marcharon por las calles de Guadalajara hasta la residencia oficial del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para exigir una solución al problema del agua contaminada que afecta desde hace meses al área metropolitana de la ciudad.

Un grupo de manifestantes retiró las vallas instaladas en las inmediaciones de la residencia del gobernador, lo que desencadenó la respuesta de la Policía de Jalisco. Unas 40 personas fueron detenidas y otras 60 resultaron heridas.

Las familias de las víctimas y los organizadores de la movilización han denunciado agresiones durante los arrestos y detenciones arbitrarias. “¿Quién dio la orden? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”, denunció en ese momento la presidenta Claudia Sheinbaum.