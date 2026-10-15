México reportó la presencia de la llamada ameba “comecerebros” en seis lagos artificiales que ordenó clausurar.

Científicos de la NASA hicieron inédito hallazgo en aguas termales: una forma de vida sobrevivió a más de 60 °C

Personal de salud del estado de Yucatán analizó el agua de seis de nueve lagos en ese polo turístico, después del fallecimiento de un instructor de esquí acuático que contrajo la ameba Naegleria fowleri en septiembre pasado.

Estos lagos fueron construidos con propósitos recreativos, como esquí acuático, remo de pie y kayak, en centros comerciales y residencias de lujo.

Esta fotomicrografía muestra las características histopatológicas asociadas a un caso de meningoencefalitis amebiana causada por el parásito *Naegleria fowleri*. Foto: Getty Images

Es la primera muerte que se registra en este estado famoso por sus playas y los impresionantes pozos de agua dulce conocidos como cenotes. Las autoridades entonces decidieron ampliar la vigilancia sanitaria.

El secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer, exhortó a la población a comunicarse con el personal de salud si estuvieron en contacto con esta agua contaminada.

“Encontrar esta ameba en el ambiente no significa que exista una epidemia ni que las personas que visitaron estos lugares estén enfermas”, aclaró el funcionario en un video publicado el miércoles de noche.

“El mecanismo de infección ocurre cuando el agua contaminada con la especie capaz de causar la enfermedad entra por la nariz”, añadió. “Esto significa que debemos seguir actuando con prevención”.

Detectan ameba ‘comecerebros’ en seis lagos artificiales de Mérida; prohíben contacto con el agua Foto: X/@TiempoDigitalMx

El instructor de esquí fallecido estuvo hospitalizado varios días antes de fallecer por una meningoencefalitis amebiana primaria, la enfermedad que la ameba provoca.

La Naegleria fowleri prolifera en agua dulce estancada de lagos, ríos, estanques y aguas termales de todo el mundo, especialmente entre los 35 y 46 grados Celsius, de acuerdo con autoridades sanitarias de México y Estados Unidos.

Las infecciones cerebrales que causa son muy raras, pero casi siempre mortales.

El gobierno de Yucatán abrió una investigación contra las empresas encargadas del mantenimiento y calidad del agua del primer lago donde detectaron la presencia de la ameba.