La relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, acusó este sábado, 28 de noviembre, a países vecinos de ejercer “presión”, luego de que el Gobierno de Costa Rica le prohibiera el ingreso al país, aduciendo una alerta internacional por “vínculos con actos terroristas”.

Relatora de la ONU, a quien Petro defendió, habló por primera vez tras ser retenida en Costa Rica y lanzó acusación

La diplomática ofreció estas declaraciones al llegar a México tras permanecer en un aeropuerto costarricense, debido a la prohibición del Gobierno, aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

“Me dejaron un día y medio en el aeropuerto, en condiciones difíciles (…) Yo sé que en esta región se siente mucho la presión de los vecinos”, declaró Albanese en medio de una treintena de activistas y simpatizantes propalestinos que la recibieron en el aeropuerto de Ciudad de México.

La noticia no es ella, sino Palestina. Eso dijo Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados, al llegar la mañana de este sábado a la Ciudad de México. Lo dijo después de pasar un día y medio retenida en el aeropuerto de San José, porque el gobierno de Costa Rica le negó la entrada y la acusó de tener vínculos con el terrorismo. Aunque calificó de "asqueroso" ese trato, insistió: "Estoy aquí para hablar de Palestina". En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), decenas de activistas la recibieron. Albanese envío un saludo" al pueblo de Costa Rica, que su gobierno no me ha dejado ver, abrazar", y prometió volver a ese país "cuando estará libre de los simpatizantes con el apartheid". Más información en: https://t.co/BCgq7QZSRC — La Jornada (@lajornadaonline) November 28, 2026

La relatora destacó que, en contraste con la postura del Gobierno, la gente de Costa Rica le mostró “humanidad”.

“Tengo que saludar, en primer lugar, al pueblo de Costa Rica, que su Gobierno no me ha dejado ver, abrazar”, afirmó.

Albanese enfrenta duros ataques por sus denuncias de que Israel comete un “genocidio” en Gaza y en Cisjordania ocupada.

“Estoy aquí para hablar de Palestina, para hablar de cómo todos y todas tenemos una responsabilidad moral y el Estado, legal, obligaciones legales, de ayudar a un pueblo que está bajo una opresión brutal”, dijo la diplomática a la prensa local.

La relatora llegó el pasado jueves al país centroamericano para recibir un título honoris causa en la Universidad de Costa Rica (UCR), pero la autoridad migratoria le prohibió inicialmente entrar al país.

Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre. https://t.co/W6RkcZ2h3F — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026

Albanese consiguió luego una orden judicial para descansar unas horas en la madrugada del sábado en un hotel cercano al aeropuerto antes de volar hacia México.

“Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre”, escribió en X, junto a una foto en el avión en la que muestra su pasaporte italiano.

La UCR, la más importante de Centroamérica, le otorgó el viernes un título honoris causa durante una ceremonia que siguió por videollamada desde una sala de espera del aeropuerto, donde pasó su primera noche.

En su discurso por la distinción, advirtió que el Gobierno de la presidenta derechista Laura Fernández deberá responder por las “falsas” acusaciones en su contra que la “vinculan con el terrorismo”.

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, interviene durante la V Conferencia Mundial sobre Economía Creativa celebrada en Yakarta (Indonesia) el 22 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Tatan Syuflana

También acusó al Gobierno costarricense de apoyar un régimen de “apartheid” (segregación) en los territorios palestinos con la reciente firma de un Tratado de Libre Comercio con Israel.