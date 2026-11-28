Un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter ha sacudido este sábado, 28 de noviembre, la costa del sur de California, en el que es ya el mayor temblor registrado en la zona de Los Ángeles en los últimos doce años.

El terremoto fue detectado con epicentro a unos 5 kilómetros de las playas de la ciudad de Los Ángeles a las 9:30 a.m. hora local y el hipocentro a 12,2 kilómetros de profundidad, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Medios de comunicación de la zona se han hecho eco de la información y han confirmado que el temblor se ha podido sentir en una amplia región, aunque por el momento no hay noticia de daños de importancia. Sí se han confirmado varios terremotos posteriores de menor intensidad.

WATCH: Live camera from Manhattan Beach captures the M5.0 earthquake that struck Los Angeles; minimal damage reported. https://t.co/Vorqy7fExb — Scope Report (@ScopeReport_) November 28, 2026

Según una actualización publicada en la cuenta oficial de la agencia, “del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis: no hay tsunami ni peligro por el reciente terremoto.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), al menos cuatro réplicas, con magnitudes entre 2,5 y 3,7, siguieron al terremoto en los primeros 45 minutos. La agencia estima que existe un 30 % de probabilidad de que se produzca una réplica de magnitud 4,0 o superior.

“Actualmente no hay informes iniciales de daños estructurales ni heridos”, declaró Lyndsey Lantz, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), en una actualización que reportó CNN.

El departamento de bomberos se encuentra en alerta sísmica, explicó Lantz, y personal de las 106 estaciones de bomberos vecinales está realizando un reconocimiento estratégico por tierra, mar y aire de sus respectivas zonas.

🚨 BREAKING: A ~5.0 magnitude earthquake just SLAMMED Los Angeles, and there's BROKEN GLASS all over the floor of LAX airport Thankfully, it's quickly being cleaned up Hopefully nobody got injured across the region 🙏🏻 The aftershock was rated at 3.0, and then ANOTHER one at 2.5 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 28, 2026

“Hasta el momento, si bien no hay informes de daños mayores, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) está en modo de respuesta ante terremotos para evaluar los posibles impactos en toda la ciudad”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en una publicación en X.

El terremoto fue “de mayor intensidad” y “se sintió en la mayor parte de la cuenca de Los Ángeles”, dijo Lucy Jones, profesora asociada de geofísica en el Instituto Tecnológico de California y directora de su Centro para la Resiliencia ante Desastres, en una rueda de prensa citada por CNN.

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), la periodista del medio estadounidense Sara Sidner relató que las instalaciones empezaron a sacudirse repentinamente, provocando que varios fragmentos del techo se desprendieran y cayeran al suelo.

🇺🇸 An earthquake hit Los Angeles this morning and video now shows flames at a Chevron refinery near the coast. A tall column of black smoke rose over the area, but officials haven't said if the 2 are connected. No serious damage or injuries have been reported so far. LA really didn't need this kind of Saturday. Writer: Daniyal https://t.co/cRquWgyMBQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 28, 2026

Las imágenes que difundió evidenciaban la caída de las baldosas, mientras las alarmas de emergencia resonaban por las distintas áreas de la terminal.