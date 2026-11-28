Pereira se prepara para despedir una de sus construcciones más representativas. Este domingo, 29 de noviembre, el edificio Invico será demolido mediante una implosión controlada.

La estructura, ubicada en la calle 14 con avenida Circunvalar, sufrió graves afectaciones durante el sismo del pasado 10 de agosto. Sus daños estructurales llevaron a las autoridades a determinar que era necesaria su demolición para reducir los riesgos en la zona.

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Invico tenía 15 pisos y durante más de cinco décadas hizo parte del paisaje urbano de Pereira. Fue construido entre 1971 y 1973 y funcionó como espacio comercial y residencial. Uno de los hechos destacados tras el terremoto fue que todos sus habitantes lograron evacuar con vida.

El procedimiento estará a cargo de la empresa especializada Atila Demoliciones y contempla el uso de aproximadamente 180 kilos de explosivos, 2.000 metros de cordón detonante y 180 detonadores electrónicos. La activación se realizará de manera remota desde una estación ubicada a unos 200 metros de la edificación.

Aunque la caída de los 15 pisos tardaría entre tres y cinco segundos, la preparación requiere un despliegue mucho mayor. Cerca de 600 personas participarán en el operativo, que contará con más de 21 equipos de trabajo y un perímetro de seguridad superior a 1,5 kilómetros.

Las autoridades también establecieron diferentes anillos de protección y medidas para monitorear las vibraciones y reducir la dispersión de polvo y fragmentos. El área de intervención y control comprenderá aproximadamente 4,4 hectáreas.

Cierres viales

La operación también implicará restricciones temporales para vehículos y peatones en los alrededores del edificio. Entre los corredores afectados están la avenida Circunvalar, entre calles 12 y 16; la calle 14, entre carrera 12 y avenida Belalcázar; y la carrera 15, entre calles 12 y 16.

Las autoridades recomendaron evitar el sector, respetar los perímetros establecidos y seguir las instrucciones de los organismos de seguridad. También pidieron abstenerse de utilizar drones cerca de la zona de intervención.

Después de la implosión comenzarán las inspecciones, la estabilización de los elementos que queden en riesgo y el retiro de escombros. Esta última etapa podría extenderse entre 45 y 55 días.