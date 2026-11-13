Alcalde de Pereira revela el real impacto que el terremoto provocó en su ciudad: “Una fecha que partió la historia”

A tres meses del terremoto de 7,4 que destruyó a varias ciudades del suroccidente colombiano, Mauricio Salazar Peláez, el alcalde de Pereira, una de las urbes más afectadas, dio a conocer las cifras reales del desastre en su terruño.

En sus palabras, el 10 de agosto fue una fecha que partió la historia de los territorios afectados.

“Nunca pensamos que un fenómeno de la naturaleza nos pueda causar tanto daño, 103.000 personas damnificadas en Pereira por el terremoto, 27.350 familias tuvieron que abandonar sus viviendas porque tuvieron daños parciales que las hicieron no habitables o porque colapsaron, sin tener en cuenta lo más importante, lo que nos generó mucho más dolor, que fueron las víctimas que cobró el terremoto; 99 pereiranos fallecieron con ocasión del terremoto, 280 personas sufrieron heridas”, dijo el Alcalde en una alocución en la presentación del Proyecto Fondo Milagro, en el cual se está recaudando dinero para tratar de sacar adelante a esas regiones.

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El mandatario dijo también que los daños son incalculables. “Desde la administración municipal hemos hecho un gran esfuerzo por atender esta tragedia, porque además de tener 103.000 personas afectadas, 45.000 familias, 27.000 de ellas tuvieron que dejar sus viviendas, casi 15.000 comerciantes estuvieron afectados”, añadió.

Además, Salazar Peláez señaló que el movimiento telúrico provocó destrucción de puestos de trabajo y de infraestructura clave en la ciudad.

“Esto a nosotros nos generó una pérdida, una destrucción, de casi 60.000 puestos de trabajo, veníamos justo de ser la segunda ciudad con menos desempleo a nivel nacional y la semana siguiente estábamos perdiendo 60.000 puestos de trabajo”, dijo.

Para evidenciar el daño en la infraestructura, contó que de 165 sedes educativas oficiales en el municipio de Pereira, 111 tuvieron grandes afectaciones.

Icónico edificio Invico en Pereira, afectado por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Redes sociales

“Tres sedes educativas colapsaron, la red pública hospitalaria contó con la misma suerte, los escenarios deportivos, los escenarios culturales, 218 taludes en situación de riesgo crítico que solo atenderlos cuesta un poco más de 200 mil millones de pesos”, indicó.

Por eso, pidió ayuda del sector privado, “realmente necesitamos el apoyo del sector privado porque la administración pública no cuenta con esos recursos”, expresó.

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Incluso recordó lo que otros han dicho, que el proceso de reconstrucción de las ciudades tardará años.

“¿Cuántos No se dependerá precisamente ese flujo de recursos, pero hoy el panorama no es el más halagüeño, no es el más esperanzador por la crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno nacional”, manifestó.

También dijo que los afectados están esperando cuánto pondrá el gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Los damnificados hoy están esperando que se les diga con cuánto se les va a ayudar, cuánto va a ser ese apoyo económico que van a tener quienes perdieron sus viviendas”, puntualizó.

Finalmente, dijo que la red hidrosanitaria también resultó afectada y, con la inclemencia de las lluvias, está generando malestar a miles de familias.