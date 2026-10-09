Hombre extorsionaba a su expareja con insólita amenaza: así lo capturaron

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Gaula Militar permitió la captura de un hombre conocido con el alias de Pipe en el Terminal de Transportes de Pereira. Según las autoridades, el señalado habría intentado obtener dinero de su expareja sentimental mediante amenazas y chantaje.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía de Pereira, el hombre presuntamente le exigía 1.300.000 pesos a la mujer para no publicar videos privados de la relación que mantuvieron y para no agredirla físicamente.

La institución señaló que la captura se produjo en flagrancia en la terminal de transporte, lugar donde el hombre citó a la mujer para obtener su dinero.

El caso se enmarca en las acciones de las autoridades para combatir la extorsión en la capital de Risaralda. Según el reporte conocido, la víctima había recibido exigencias económicas acompañadas de intimidaciones, por lo que el caso llegó a conocimiento de los organismos encargados de investigar este tipo de conductas.

Durante el operativo, los uniformados incautaron un teléfono celular que será sometido a una inspección técnica, debido a que podría tener evidencias relacionadas con las presuntas amenazas y exigencias de dinero.

La captura fue presentada como un resultado del trabajo coordinado entre el Gaula de la institución y el Gaula Militar. Por ahora, el sospechoso quedó en manos de las autoridades correspondientes para determinar su culpabilidad.

Ante esta situación, la Policía de Pereira reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho de extorsión o intimidación. Para ello, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional o con la línea 147 del Gaula Militar.

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La institución insistió en que denunciar oportunamente puede permitir que las autoridades actúen frente a las exigencias económicas y las amenazas.

En este caso, la investigación continuará para esclarecer las circunstancias y determinar las posibles responsabilidades del hombre capturado.

Esta investigación surge en el marco de varios operativos que se realizan en diferentes zonas del país, entre ellas Pereira, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que se pueden ver afectados por el crimen organizado.

Entre ellos se destaca la incautación de un dron que tendría como destino el Chocó, con el presunto fin de llevar a cabo actividades ilícitas.