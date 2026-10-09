ONU Derechos Humanos le pide al Estado colombiano garantizar los derechos de las víctimas y la no repetición

Scott Campbell, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un llamado para que se garanticen los derechos de las víctimas y de sus comunidades, lo que ayudará a que no haya repetición.

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El representante sostuvo que esto, de forma sostenida en el tiempo, es fundamental para la no repetición de violaciones y para la seguridad en el país.

De hecho, explicó que en varias visitas que ha hecho a los departamentos, las víctimas, las comunidades y las personas defensoras, en muchas ocasiones le han expresado que no tienen garantizados derechos como el acceso a la salud, al agua, al saneamiento básico, a la educación, entre otros.

“Un factor común en todas mis visitas es que las personas, incluidas niñas y niños y jóvenes no tienen oportunidades y sufren revictimización; el reclutamiento, por parte de grupos armados no estatales, de niñas y niños menores de 18 años, es un ejemplo de esta situación”, dijo.

En el caso de las mujeres y niñas, según dijo, una forma de revictimización se refleja no solo en no ver posibilidades de vida, sino en el reclutamiento, embarazos a muy temprana edad y violencia basada en género.

Campbell sostuvo que han recibido alegaciones de estigmatización en contra de personas, organizaciones de la sociedad civil, y autoridades en procesos organizativos propios de pueblos indígenas y de comunidades negras.

En ese sentido, recordó que esto puede traer consecuencias irremediables, considerando que Colombia es un país de muy alto riesgo para la defensa de derechos humanos.

“Nuevamente hago un llamado para que se finalicen la estigmatización y los discursos de odio contra las personas defensoras, sus organizaciones y comunidades, pues la seguridad y la construcción de paz tienen como uno de sus pilares: el respeto de los derechos humanos, en lugar de los insultos o las difamaciones, difundidas por diferentes medios, entre ellos redes sociales”, dijo.

Por otra parte, en una visita a El Salado y al Carmen de Bolívar, el representante escuchó a varios jóvenes que le explicaron las consecuencias de no contar con alimentación o con posibilidades de llevar a cabo proyectos productivos que les permitan tener una vida digna.

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Uno de ellos aseguró que estaban recurriendo a cortes en brazos y piernas porque estaban desesperados de no tener nada.

Otro caso impactante fue el de una mujer que tuvo a su hijo de dos años en una UCI de Cartagena durante tres meses debido a que no subía de peso por cuenta de la desnutrición.

En otra visita que Scott hizo en Santander de Quilichao, Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y de la Cxhab Wala Kiwe-Acin le expusieron la compleja situación que viven los pueblos indígenas.

“Esto es un llamado para que el Estado de forma integral llegue a los territorios; para que se continúe implementando el Acuerdo de Paz, firmado en 2016; para que se garantice la justicia y se implementen medidas y políticas públicas sostenidas en el tiempo que garanticen la no repetición de las violaciones”, expresó.

Scott Campbell. Foto: ONU

Por lo mismo, la ONU Derechos Humanos les hizo un llamado a las autoridades nacionales y a nivel local para que los planes de desarrollo y todas sus políticas públicas incluyan un enfoque de derechos humanos, con la participación efectiva e incluyente de las comunidades y de las personas de los territorios.

“Esto debe dar prioridad a la garantía de los derechos civiles y políticos, por ejemplo: la consulta y consentimiento previo, libre e informado; la defensa de derechos humanos; la no discriminación contra pueblos indígenas y comunidades negras y campesinas”, agregó Campbell.