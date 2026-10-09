Ejército frustra atentado de las disidencias en Miranda, Cauca: hallaron 250 kilos de explosivos

Las operaciones militares no se detienen en las regiones de Colombia. El Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, dio a conocer que lograron decomisar 250 kilos de explosivos que estaban en poder de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco con los que pretendían realizar un atentado.

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La tropa logró llegar hasta el barrio El Porvenir, en Miranda, Cauca, donde residen unas 300 personas, y ubicó estos elementos que estaban siendo alistados para el ataque terrorista.

La neutralización de 12 medios de lanzamiento evitó una posible afectación masiva contra la población civil en el barrio El Porvenir, donde diariamente residen y transitan más de 300 personas.

“Tropas de la Vigésima Novena Brigada, a través del Batallón de Montaña n.º 8, activaron capacidades especializadas tras detectar una amenaza con explosivos en el barrio El Porvenir, sector habitado y transitado diariamente por población civil, donde, de acuerdo con información preliminar, integrantes de la Estructura Dagoberto Ramos, al servicio de alias Iván Mordisco, habrían abandonado una volqueta”, explicaron desde la institución militar.

Al tiempo, señalaron que los disidentes de las Farc, “al percatarse de la presencia de las tropas, emprendieron la huida, mientras dos de los elementos explosivos instalados en el sector fueron accionados, poniendo en riesgo directo a los habitantes y transeúntes de esta zona urbana”.

Tras este hallazgo, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos Marte del Ejército Nacional pudo identificar 12 dispositivos explosivos improvisados, los cuales fueron neutralizados de manera controlada.

Como medida preventiva para proteger la vida de la población civil, cerca de 100 personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes, fueron evacuadas del sector durante más de cuatro horas mientras culminaban los procedimientos técnicos y de seguridad.

Iván Mordisco, de una de las facciones de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

“El Ejército Nacional rechaza categóricamente el empleo indiscriminado de artefactos explosivos en sectores poblados y hace un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para que conozcan y se pronuncien frente a hechos que exponen de manera directa la vida e integridad de la población civil”, sostuvo el Ejército.

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De acuerdo con el Ejército Nacional, las tropas mantienen presencia en Miranda y continúan adelantando verificaciones, controles y operaciones militares para neutralizar nuevas amenazas, proteger a las comunidades y preservar la seguridad de las instalaciones militares.

“La Tercera División mantendrá una presencia firme y sostenida en el norte del Cauca; las estructuras armadas ilegales no encontrarán en la violencia ni en la intimidación un mecanismo para recuperar espacios frente al avance de las operaciones militares”, finalizaron.