Ivonne Fernanda Parra Díaz, una joven que vivía en El Bordo, municipio de Patía, en el departamento del Cauca, murió en la madrugada del pasado viernes 20 de noviembre en circunstancias aún por esclarecer.

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Su desenlace se dio horas después del desarrollo de unos enfrentamientos de la Unidad Antidisturbios con algunos manifestantes el 19 de noviembre, pero en redes sociales algunos usaron la tragedia para atacar a las autoridades y asegurar que su muerte se produjo por papas bombas durante la manifestación.

Al respecto, la Policía respondió aclarando el desarrollo de los enfrentamientos y lamentando la muerte de Ivonne. La institución aclaró que la joven ingresó a un centro asistencial de El Bordo hacia las 4:31 de la madrugada del 20 de noviembre, cuando los disturbios tuvieron lugar en la tarde del día anterior (jueves 19).

“Teniendo en cuenta que el ingreso al centro asistencial se produjo una vez el procedimiento policial ya había concluido y sin que durante el mismo se reportara ninguna persona lesionada, no es posible establecer, por el momento, una relación directa entre el deceso y la actuación policial”, puntualizó el comunicado oficial.

Sin embargo, entidades como la ONU se pronunciaron con una versión contradictoria a lo comunicado por autoridades.

“Ivonne era una joven con síndrome de Down y problemas respiratorios y su condición se habría visto afectada por los gases lacrimógenos utilizados en un operativo de la fuerza pública en el marco de la jornada de movilización del 19 de noviembre”, comunicaron.

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Luego de mantenerse en silencio, la familia de Ivonne compartió comunicados en redes sociales para desmentir lo expresado por la ONU.

Angie Parra, la hermana de la joven fallecida, inició su comunicación aclarando que la mujer “no tenía síndrome de Down (como lo dijo la ONU), tenía una enfermedad huérfana llamada esclerosis tuberosa síndrome de Burnsville”.

“La niña no es tema POLÍTICO; a los desalmados que difaman: por favor, respeten nuestro duelo; a nadie, ni a ningún medio, le hemos brindado comunicación alguna”, dijo.

Por su parte, el primo de la mujer fallecida no quiso aclarar los hechos, pero rechazó toda amenaza que sugiere ya ha recibido.