Pacto Histórico convoca a nuevas marchas por el nuevo presupuesto nacional: fecha y reclamos

El partido de oposición, Pacto Histórico, convocó una nueva jornada de marchas en el país para el mes de noviembre, con el fin de rechazar el presupuesto nacional aprobado en el Congreso este martes, 20 de agosto, en la madrugada.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la bancada de izquierda llamó a sus afines para apoyar esta movilización el 24 de noviembre de 2026.

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“El Sena, la JEP y 14 departamentos salieron perdiendo en un presupuesto de 634,9 billones en el que el servicio de la deuda sube un 46 %. Se llama a la movilización popular el próximo 24 de noviembre”, se lee en el comunicado.

El partido que dirige el expresidente Gustavo Petro explicó que su inconformidad tiene que ver con la cantidad de recursos destinados para la deuda externa, la JEP, el Sena y algunas regiones.

Los líderes de este partido político han cuestionado el presupuesto que propuso el Ministerio de Hacienda. De hecho, la congresista Carolina Corcho anunció el retiro de la bancada del debate en el que se aprobó esta medida.

Plenaria del Senado debate del proyecto de ley, Presupuesto General de la Nación 2027. 19 octubre 2026 Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Al detallar la relación del presupuesto en el servicio de la deuda, los parlamentarios detallaron que pasa de $100.4 billones en 2026 a $147.1 billones en 2027, esto es un 46 % más, lo que supone cerca de uno de cada cuatro pesos del presupuesto”, comunicó el partido.

En contraste, desde el Gobierno nacional han explicado que, aunque no fue una tarea sencilla, el presupuesto planteado busca ajustar las finanzas del país.

Por el momento no se ha confirmado cuáles serán las ciudades que participarán en esta jornada de marchas. Esta sería la segunda convocatoria de la oposición durante el gobierno actual.

La primera fue el 14 de octubre, cuando el Pacto Histórico y diferentes sectores de oposición convocaron a manifestaciones en rechazo a diferentes medidas tomadas por el presidente Abelardo De La Espriella y su administración.

Aunque no fueron muy claras las razones de dicha concentración, esta tuvo como objetivo rechazar el mandato actual. El líder de la oposición, Gustavo Petro, llamó a una movilización masiva; sin embargo, la concentración principal, que era en la Plaza de Bolívar, no logró tal congregación, en una jornada enmarcada por lluvias.