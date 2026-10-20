Con niños a bordo: conductor de ruta escolar habría atacado un bus del SITP en Bogotá

Según reportes ciudadanos, el vehículo llevaba niños cuando se desató la disputa en la avenida Guayacanes. Otros conductores grabaron lo ocurrido mientras quienes presenciaron el hecho buscaban la presencia de las autoridades.

Imprudencia en Bogotá: ruta escolar, que iba en contravía con niños a bordo, casi choca con otro vehículo

Una nueva denuncia de intolerancia en las vías de Bogotá encendió las alarmas por la agresividad entre conductores. Esta vez, el enfrentamiento habría involucrado al operador de una ruta escolar que transportaba niños y a un conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en la avenida Guayacanes.

La situación fue reportada, en la tarde del martes 20 de octubre, por ciudadanos a través de distintas redes sociales. Según esas versiones, el conductor del vehículo escolar habría atacado al bus del SITP en medio de una disputa cuyos motivos todavía no han sido establecidos.

Uno de los aspectos que más preocupación genera es que, de acuerdo con los reportes, el bus escolar llevaba menores a bordo cuando ocurrió el incidente.

Hecho de intolerancia entre bus escolar y bus del SITP en la tarde del martes 20 de octubre en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

Insultos, grabaciones y más conductores en la escena

Los testimonios ciudadanos describen una escena de tensión, con insultos e improperios entre los involucrados. La situación también atrajo a otros conductores que se encontraban en el sector.

Según los reportes, algunos operadores del SITP grabaron lo que estaba sucediendo, mientras que otros conductores llegaron para apoyar al trabajador de la ruta escolar. La presencia de más personas en el lugar aumentó la atención alrededor de la disputa.

Las autoridades llegaron a la escena e intentaron intervenir para controlar el enfrentamiento. Sin embargo, la información conocida hasta el momento no permite establecer qué originó la discusión ni cómo comenzó la presunta agresión.

Tampoco se ha precisado el punto exacto de la avenida Guayacanes donde ocurrió el hecho. La información difundida corresponde, por ahora, a reportes de ciudadanos en redes sociales.

Una nueva alerta por la intolerancia vial

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las reacciones agresivas en medio de la movilidad de Bogotá, donde la alta afluencia vehicular y los trancones pueden aumentar la tensión entre quienes comparten las vías.

La presencia de niños en un vehículo de transporte escolar hace especialmente delicada la denuncia, pues los menores podrían quedar expuestos a situaciones de riesgo durante disputas entre adultos.

Ante este tipo de episodios, el llamado es a mantener la calma, evitar las confrontaciones y permitir que las autoridades intervengan cuando se presentan conflictos en la vía.

Mientras se conocen más detalles, las causas del enfrentamiento y las posibles responsabilidades de los involucrados siguen sin esclarecerse.