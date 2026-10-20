A principios de marzo de 2026 habría ocurrido un ataque mortal, tras la discusión generada por el hurto de una gorra.

Ahora, meses después, la investigación permitió identificar al presunto responsable y obtener una orden de captura.

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Así ocurrieron los hechos

Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en donde el ataque con un arma de fuego habría dejado a dos personas muertas y a dos heridas.

Luego de avanzar por varios meses en la investigación, las autoridades lograron identificar al responsable de la tragedia.

Según la información divulgada, la disputa habría comenzado por el hurto de una gorra de la llamada vieja guardia, cuyo valor se estima en 2 millones de pesos.

Días después el presunto responsable habría vuelto a encontrarse con una de las víctimas, durante un evento deportivo.

En medio del nuevo altercado se habría producido el ataque con arma de fuego que dejó dos personas muertas y otras dos heridas.

La gravedad del desenlace convirtió el caso en uno de los hechos contra el homicidio, presentado por las autoridades de Bogotá.

La gorra de la llamada vieja guardia, valorada en cerca de $2 millones, habría sido el origen de la disputa Foto: X @BogotaET- API

Meses de investigación terminaron en una captura

Después del doble homicidio ocurrido en marzo, las autoridades adelantaron las pesquisas que permitieron identificar al hombre señalado de participar en los hechos y obtener una orden judicial para su captura.

La detención fue reportada en octubre, dentro del balance de resultados contra el homicidio divulgado por las autoridades de Bogotá.

De esta manera, el caso volvió a cobrar relevancia meses después del ataque, no por un nuevo episodio de violencia, sino por los avances de la investigación que condujeron a la captura del señalado.

La captura fue incluida en el balance de resultados presentado por las autoridades capitalinas el 19 de octubre.

En ese reporte, además, el Distrito informó sobre 64 adultos capturados y un adolescente aprehendido por homicidio durante los 60 días anteriores al anuncio.

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El caso de Ciudad Bolívar evidencia la importancia de las investigaciones posteriores a los ataques violentos para identificar a los presuntos responsables y llevarlos ante la justicia.

Ahora en octubre, finalmente se dio a conocer el nombre del presunto responsable. Falta determinar la acción judicial que seguirá para darle fin a este caso de intolerancia en Bogotá.