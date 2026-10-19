Policía publicó el cartel de los más buscados por homicidios en Bogotá: anunció la captura de 64 personas por este delito

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de 64 personas relacionadas con homicidios en la capital del país. Además, también se aprehendió a un menor de edad y se publicó el cartel de los más buscados por este delito.

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La institución confirmó que estas detenciones se han realizado en los últimos dos meses: 27 de los casos se dieron en flagrancia, mientras que 37 por medio de orden judicial.

Dentro de los capturados hay de todo: presuntos sicarios, feminicidas y personas señaladas de matar a otra en medio de riñas y hechos de intolerancia.

Uno de los casos más llamativos es el de alias El Gordo, quien era uno de los más buscados por homicidio. Este sujeto, de acuerdo con la Policía, escapó en su momento a Chile para no responder ante la justicia colombiana.

El hombre fue capturado por orden judicial en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal. Es señalado de matar con un arma de fuego a un ciudadano durante una riña el pasado 15 de agosto de 2025.

Dentro de los detenidos también está alias Enano, quien supuestamente es un sicario y coordinador de tráfico de estupefacientes en el barrio El Muelle. Al parecer, el hoy procesado estaría relacionado con un crimen cometido en la localidad de Engativá, por lo que deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Las autoridades también confirmaron la detención de un hombre que presuntamente participó en un doble homicidio en Ciudad Bolívar, al parecer, en medio de una riña que se registró por el robo de una gorra.

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En cuanto al menor aprehendido, se trata de un joven de 17 años que supuestamente participó en un hurto y un homicidio de un ciudadano en Girardot, Cundinamarca. El hecho se habría perpetrado el 22 de mayo de 2024.

Tras anunciar estas capturas, la Policía también presentó el cartel de los más buscados por presuntamente cometer homicidios en Bogotá.

Imagen referencia de una pistola. Foto: Getty Images

El principal es Isaac Daniel Rodríguez García, quien es señalado de presuntamente participar en el asesinato de un empresario y su escolta en la localidad de Chapinero, justo al frente de un gimnasio, un caso que generó gran conmoción en su momento.

Además, en el cartel también aparecen alias Chencho, alias Juan García, alias Campanita, entre otros sujetos que son peligrosos. La institución habilitó una línea para que las personas se puedan comunicar si tienen información que permita la captura de estas personas.