Un adulto mayor fue víctima de un violento asalto en el barrio San Cristóbal Sur, en Bogotá, cuando acababa de bajarse de un taxi acompañado de su hijo y su nieta.

El caso, denunciado por usuarios en redes sociales, generó indignación por la forma en que ocurrió el ataque: en plena vía pública y frente a sus familiares.

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Los hechos se habrían registrado el pasado 5 de octubre. Según la información difundida sobre el hecho, varios sujetos armados abordaron al hombre para quitarle el dinero que llevaba en la chaqueta. Durante el asalto, la víctima habría recibido disparos con un arma traumática y golpes en la cabeza.

Aunque la escena habría ocurrido frente a su hijo y a una bebé, los señalados atacantes continuaron con el robo. La información disponible no precisa cuánto dinero llevaba la víctima ni si los responsables lograron quitarle la totalidad de la suma.

Asalto en San Cristóbal Sur, Bogotá, el 5 de octubre de 2026 Foto: Captura de pantalla Cuenta de x Pasa en Bogotá

Un ataque que terminó con una captura

De acuerdo con las denuncias difundidas en redes sociales, uno de los presuntos asaltantes habría sido capturado en flagrancia.

Sin embargo, no se han entregado detalles adicionales sobre su identidad, la participación de otros posibles involucrados ni las circunstancias exactas del procedimiento.

La víctima se encuentra fuera de peligro, según la información compartida sobre el caso. No obstante, el episodio provocó cuestionamientos por la violencia que habría acompañado el hurto y por el riesgo al que quedaron expuestos los familiares que estaban con el adulto mayor.

El caso también deja un aspecto pendiente de aclaración. Hasta el momento, la información disponible no señala si las autoridades lograron recuperar el dinero que habría sido robado durante el ataque.

Asalto en San Cristóbal Sur, Bogotá, el 5 de octubre de 2026. Foto: Captura de pantalla Cuenta de x Pasa en Bogotá

Denuncias ciudadanas por la inseguridad en Bogotá

La denuncia se hizo pública a través de redes sociales, donde usuarios expresaron indignación por el ataque contra el hombre y por las circunstancias en las que habría ocurrido.

Por ahora, los datos conocidos se concentran en el asalto, las lesiones que habría sufrido la víctima y la captura de uno de los presuntos responsables. No se han divulgado detalles suficientes para establecer cómo se desarrolló toda la secuencia del robo o qué ocurrió con el dinero.

Mientras se conocen más precisiones, el caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación ciudadana por los hechos de hurto violento en Bogotá, especialmente cuando las víctimas quedan expuestas a agresiones físicas durante el intento de despojarlas de sus pertenencias.