Policía mató a dos presuntos ladrones que le iban a robar su camioneta en Bogotá: otro delincuente quedó herido

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en Bogotá y dejó a dos personas muertas y una más herida. El caso ya está siendo investigado por las autoridades.

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La situación se presentó en la noche de este martes, 6 de octubre, en el barrio La Francia, ubicado en la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con el reporte, un miembro activo de la Policía Nacional se transportaba en una camioneta y, en ese momento, fue abordado por varios sujetos que querían hurtarle el vehículo.

Ante esta situación, el uniformado no dudó y sacó su arma de fuego, versiones preliminares apuntan a que impactó por lo menos a tres de los ladrones.

Uno de los sujetos murió en el sitio, mientras que los otros dos utilizaron el carro con el que iban a robar y se dirigieron hasta un centro médico, donde uno de falleció y el otro recibió la respectiva atención.

Por su parte, los demás cómplices del robo alcanzaron a huir del sector en otro vehículo y hasta el momento no se tiene información alguna de su paradero, aunque las autoridades ya se encuentran buscándolos.

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Tras lo sucedido, que generó pánico entre los habitantes de la zona que ya descansaban en sus casas, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acordonaron el sitio y realizaron el respectivo procedimiento de criminalística.

Sumado a esto, la Policía ya se encuentran realizando la investigación para verificar cómo ocurrió todo, para lo cual revisan las cámaras de seguridad que hay en este punto de la localidad de Puente Aranda.

Por el momento, no se descarta que estos ladrones puedan estar vinculados a más robos, como por ejemplo un caso reciente que se presentó en la localidad de Engativá y en el que, al parecer, participaron vehículos parecidos al de este suceso.