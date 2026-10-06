Así fue como cayó el terror de los celulares en Bosa: Policía de Bogotá dio los detalles

En el marco de las estrategias preventivas que se desarrollan en el sur de la capital, uniformados adscritos al CAI Piamonte lograron la captura en flagrancia de un presunto delincuente en el barrio San Pablo, ubicado en la localidad de Bosa. La patrulla de vigilancia fue alertada por la central de radio tras recibir el llamado de emergencia por parte de la comunidad.

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Al llegar al lugar de los hechos, los agentes observaron a un hombre retenido por varios habitantes del sector. Una mujer abordó de inmediato a la patrulla e informó que el sujeto la había abordado metros atrás para despojarla de su teléfono celular mediante la modalidad de raponazo, mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta de alto cilindraje.

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En una arriesgada reacción, la víctima decidió abalanzarse sobre el delincuente y consiguió despojarlo de las llaves del vehículo, lo que imposibilitó que el hombre pudiera poner en marcha la motocicleta para escapar.

Tras realizarle el registro personal, las autoridades hallaron en su poder el dispositivo móvil robado, avaluado en más de un millón de pesos, el cual fue devuelto de inmediato a la afectada.

Historial del detenido y modalidades en el sur de Bogotá

El comandante de la Estación de Policía de Bosa, teniente coronel Óscar Chauta, explicó que el detenido es un joven de 25 años.

Caen en el barrio San Pablo de Bosa señalados de hurtar celulares en motocicleta de alto cilindraje Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con las indagaciones iniciales de inteligencia, el capturado no actuaba de forma aislada, sino que operaría junto con otros individuos dedicados al robo de celulares bajo la misma modalidad en puntos estratégicos de Bosa y la vecina localidad de Kennedy.

Las verificaciones del sistema judicial permitieron constatar que el individuo registra antecedentes previos por hurto y hurto agravado.

Caen en el barrio San Pablo de Bosa señalados de hurtar celulares en motocicleta de alto cilindraje Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras la recolección de los elementos materiales probatorios en la escena y la formalización de la denuncia, el sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos imputados.

Las autoridades destacaron que la articulación entre el reporte oportuno y los patrullajes permanentes continúa arrojando resultados contundentes en el sur de la ciudad.

¡Se le acabó la carrera al ‘motoladrón’! Un hombre fue capturado en #Bosa tras hurtar un celular de alta gama mediante raponazo. La víctima logró quitarle las llaves de la moto y evitó su fuga. El capturado tenía antecedentes por hurto agravado. https://t.co/aF3BYnNepP — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 6, 2026

Asimismo, confirmaron que en lo corrido de 2026 la institución ha alcanzado más de 1.450 capturas en la localidad de Bosa, afectando significativamente a las estructuras de crimen urbano.