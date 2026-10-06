Preocupación por ola de robo de carros en Bogotá: nuevo caso en Puente Aranda

El más reciente caso de hurto de un automotor despertó nuevamente la preocupación entre los ciudadanos de Bogotá, que dicen sentirse muy inseguros, sobre todo en las noches cuando llegan a sus hogares.
Con arma de fuego en mano, delincuentes están intimidando a miles de ciudadanos para posteriormente despojarlos de sus vehículos y huir en cuestión de segundos.
En la noche del pasado lunes 5 de octubre, delincuentes fuertemente armados y movilizándose en otro vehículo particular llegaron hasta la localidad de Puente Aranda, al barrio Bochica Central.
En cámaras de seguridad de una vivienda aledaña a donde sucedieron los hechos, se puede observar el momento en el que una pareja que recién llega a su casa está estacionando su vehículo, una camioneta de alta gama, y al momento de cerrar las puertas del garaje son abordados por extraños.
#BOGOTÁ. Aterrador momento el que vivió familia víctima de un robo a mano armada en b/Bochica Central, loc/Puente Aranda, donde delincuentes tuvieron todo el tiempo del mundo para intimidar a los afectados, quitarle las llaves y sacar el vehículo con total tranquilidad antes de… pic.twitter.com/oN1cObKque— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 6, 2026
En cuestión de segundos, varios hombres descienden de otra camioneta, ingresan a la vivienda por la puerta principal y la puerta del estacionamiento, intimidan a las víctimas, abren las puertas del garaje nuevamente y huyen en los dos vehículos a toda velocidad.
Antes de huir, los hombres amedrentaron y apuntaron con sus pistolas en repetidas ocasiones a la mujer, que trató de resistirse al asalto y los enfrentó.
El hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y se espera que, con las placas de ambos vehículos, la Policía Metropolitana de Bogotá pueda dar con el paradero de los asaltantes.
Mientras tanto, los vecinos hacen un llamado a las autoridades locales y distritales para reforzar la seguridad del sector, especialmente en el horario nocturno, cuando dicen sentirse más desprotegidos.