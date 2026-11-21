Durante 2026, Colombia ha fortalecido su presencia en el panorama turístico internacional gracias a la diversidad de sus paisajes, su riqueza cultural, su gastronomía y las experiencias que ofrecen sus destinos.

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Ciudades como Medellín y Cartagena, regiones como Boyacá y atractivos naturales como el río Magdalena o el Valle del Cocora han llamado la atención de publicaciones especializadas como National Geographic, Lonely Planet y Condé Nast Traveler.

Uno de los lugares destacados es Chapinero Alto, seleccionado entre los 40 barrios más ‘cool’ del mundo en 2026, por la revista británica Time Out. Este barrio bogotano se codea con los más geniales de ciudades como Los Ángeles, Tokio, Atenas, Roma y Seúl, entre otras.

La publicación destaca a este sector capitalino como una zona residencial enclavada entre montañas y rodeada de vegetación, que abarca aproximadamente 16 manzanas. Uno de sus mayores atractivos es la combinación entre el ambiente tranquilo de sus calles y una variada oferta gastronómica, cultural y creativa.

Chapinero Alto es reconocido internacionalmente como uno de los más geniales del mundo. Foto: Google Maps

Otro de los aspectos que destaca Time Out es la diversidad de sus habitantes y visitantes. En el sector conviven integrantes de la comunidad LGBTQ+, artistas, estudiantes, extranjeros y nómadas digitales, quienes contribuyen a consolidar una atmósfera juvenil, incluyente y multicultural.

La revista también resalta que es un barrio que invita a recorrer sus calles a pie y descubrir una escena en permanente evolución. Restaurantes, cafeterías, bares especializados en vinos, espacios culturales, tiendas independientes y emprendimientos locales conforman parte de su atractivo, en un entorno que contrasta con el movimiento de las principales avenidas de Bogotá.

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Para elaborar el listado, Time Out consultó a su red internacional de expertos locales y sometió las propuestas a la evaluación de un grupo de editores. Entre los criterios considerados estuvieron la gastronomía, la vida nocturna, la oferta cultural, los comercios independientes, la calidad de vida y el sentido de comunidad.

Otros barrios destacados de Colombia

En años anteriores, la reconocida publicación británica destacó otros barrios, todos en Medellín. De la lista forman parte Nueva Villa de Aburrá, Laureles y Perpetuo Socorro.

El primero fue reconocido en 2018 y ocupó el tercer puesto de un listado de 50. La publicación resaltó su papel como punto de encuentro de las escenas rockera, punk y metalera. Su plaza principal, conocida como La Villa, cambia de ambiente durante el día y se convierte, especialmente en las noches, en un concurrido espacio para los amantes de la música.

El barrio Laureles en Medellín ofrece diversos atractivos a los visitantes. Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

En 2023, Laureles encabezó el ranking gracias a su combinación de tranquilidad, vida local y entretenimiento. Este barrio es reconocido por sus parques, cafés, estudios de yoga y su oferta nocturna, que tiene en La 70 uno de sus principales referentes, además del cercano estadio Atanasio Girardot.

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En 2025, Perpetuo Socorro fue el elegido y ocupó el puesto 15 entre 39 barrios seleccionados. La antigua zona industrial se ha transformado en un distrito creativo, donde los murales, el arte y los proyectos culturales conviven con espacios como el edificio sostenible de Mattelsa y La Casa de Carlota, un estudio de diseño inclusivo que trabaja con artistas con discapacidad intelectual.