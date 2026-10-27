La ciudad colombiana que fue reconocida por la BBC entre los destinos que los viajeros “no deberían perderse”

El reconocido medio británico BBC destacó a Medellín entre las ciudades del mundo que están en “pleno auge” y que los “viajeros no deberían perderse”.

La publicación se basó en el Índice Global de Ciudades de Oxford Economics, que resaltó 28 urbes a las que “hay que seguirles la pista”.

“Son lugares que podrían convertirse en destinos cada vez más apetecidos en los próximos años por su rápido crecimiento y prosperidad en aumento”, subraya la BBC.

Sobre Medellín, el medio resalta la transformación de la ciudad que, además, “se refleja en su desempeño económico”.

“El empleo en el sector financiero se duplicó en los últimos 20 años, y Oxford Economics prevé que, para la década de 2040, los ingresos medios de esta ciudad colombiana superarán los de Buenos Aires y São Paulo”, añade.

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La publicación también menciona aspectos como el sistema de transporte público, con el Metrocable como punto de referencia, el cual “conecta a residentes y visitantes con las laderas de las montañas que rodean Medellín, y los nuevos distritos creativos les ofrecen a los viajeros más motivos para explorar la ciudad”.

Además, se resalta la variada oferta gastronómica y barrios como el Perpetuo Socorro y el sector de la Comuna 13, “que alguna vez fue uno de los más peligrosos de la ciudad y hoy atrae a grandes multitudes”.

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Otro reconocimiento para Medellín

Medellín también fue seleccionada recientemente por National Geographic como uno de los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar en 2026, un hito que confirma su consolidación como referente turístico global.

Medellín. Foto: juan carlos sierra-semana

Este reconocimiento no es un hecho aislado, pues es una metrópoli que ha sabido reconfigurar su narrativa histórica, transformar su paisaje urbano y proyectar una imagen de creatividad y hospitalidad.

La inclusión de Medellín en este ranking internacional se fundamenta, según la revista estadounidense, en una profunda transformación social y urbana.

Aunque en las décadas de 1980 y 1990 la ciudad fue escenario de violencia vinculada al narcotráfico y a los grupos armados, hoy ese pasado convulso contrasta con una realidad vibrante marcada por el arte, la innovación y la cultura.

National Geographic resalta que Medellín ha logrado reinventarse, convirtiéndose en un destino acogedor para quienes buscan experiencias auténticas y significativas. Este reconocimiento se ve reforzado por varios indicadores del dinamismo turístico de la ciudad. Entre ellos, las cifras de visitantes han aumentado de manera sostenida.