País de Latinoamérica recibe Guinness World Record por organizar la fiesta de fin de año más grande del mundo

Brasil tuvo este 2026 un reconocimiento internacional que destaca su capacidad para organizar grandes eventos. La celebración de Año Nuevo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, reunió a millones de personas y consiguió un lugar en el libro Guinness World Records por convertirse en la fiesta de fin de año más grande del mundo.

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El evento se realizó el pasado 31 de diciembre y tuvo a más de 2.5 millones de asistentes, una cifra que superó en un 30 % las expectativas iniciales. Entre los participantes hubo varios turistas internacionales que eligieron este destino para despedir el año y recibir el nuevo calendario frente al mar.

El reconocimiento fue recibido por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien destacó la importancia de este logro para la ciudad y su proyección internacional.

“Es un honor recibir esta validación del Guinness en relación con el tamaño de nuestro Réveillon. Sabemos que ninguna otra ciudad del mundo organiza eventos para tantas personas y con tanta constancia como Río de Janeiro”, afirmó el funcionario.

La celebración estuvo acompañada de un espectáculo que convirtió a Copacabana en uno de los principales escenarios turísticos de la temporada.

Los asistentes disfrutaron de juegos pirotécnicos durante aproximadamente 12 minutos y de una presentación con 1.200 drones que formaron diferentes figuras en el cielo.

La música también fue protagonista de esto. Artistas reconocidos como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione y Alok participaron en la programación, que reunió distintos estilos musicales y celebró la diversidad cultural brasileña.

Más allá del récord, el reconocimiento podría impulsar todavía más el turismo en el país. Según información brasileña, se ha registrado un aumento de las reservas y en la venta de tiquetes aéreos para distintas temporadas del año.

Además, el Gobierno busca fortalecer la conectividad aérea mediante líneas de crédito destinadas a las aerolíneas nacionales, con el propósito de mejorar la oferta de vuelos y facilitar la llegada de visitantes.

El país sudamericano que sigue experimentando un crecimiento en el gasto de los turistas internacionales: 899 millones de dólares

Brasil se ha vuelto un destino atractivo gracias a sus playas, su gastronomía, sus paisajes y su riqueza cultural. La oferta turística del país combina experiencias de lujo, aventura y entretenimiento para viajeros de diferentes partes del mundo.

Con este reconocimiento, Río de Janeiro refuerza su posición como uno de los destinos más llamativos para celebrar el Año Nuevo. La expectativa es que el récord atraiga a más visitantes durante 2026 y fortalezca la actividad turística brasileña.