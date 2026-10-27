Turismo en Bogotá: actividades para disfrutar de la ciudad en Halloween

En el final del mes de octubre y en el marco de Halloween, Bogotá se transforma en el escenario ideal para disfrutar de la temporada de disfraces, misterio y entretenimiento.

A continuación, algunos eventos de la oferta turística y cultural de la ciudad para los próximos días:

Programación cultural e infantil

El 30 de octubre, la agenda familiar inicia en El Castillo de las Artes (calle 23 #19-19) con La Toma Dulce, un encuentro barrial organizado por Idartes desde las 3:00 p. m., con entrada libre, muestras artísticas y actividades recreativas.

Por su parte, el Planetario de Bogotá se suma a las actividades de fin de mes con alternativas de pago como la noche de electrónica y música experimental Cumbión Planetario, así como la función inmersiva de teatro de objetos Los espíritus lúdicos, diseñada para el disfrute familiar en el domo.

Turismo gastronómico: la apuesta de Bogotá por siete experiencias en las plazas de mercado

Miedo y adrenalina en los parques de atracciones

Si le gustan las experiencias intensas y el suspenso, y vive las temáticas de temporada que ofrecen los principales parques de diversiones de la ciudad, Salitre Mágico despliega su tradicional Festival del Terror, con múltiples casas del terror tematizadas, zonas de espanto, ambientación nocturna y shows en vivo para los visitantes.

Por su parte, Mundo Aventura presenta Terror al Parque, una propuesta que combina recorridos de misterio, personajes en vivo, escenarios inmersivos y acceso a sus atracciones mecánicas habituales en un ambiente diseñado para poner a prueba los nervios.

Festival del Terror en Salitre Mágico. Foto: Cortesía - Salitre Mágico / API

Misterio y leyendas: recorridos nocturnos en La Candelaria

En Bogotá existen diversos recorridos pagos de fantasmas y leyendas operados por agencias y empresas privadas que ofrecen visitas nocturnas por el centro histórico para ingresar a casonas coloniales y escuchar relatos del pasado de la ciudad.

Las cinco plazas de mercado de Bogotá donde comer ajiaco es un gran plan

Asimismo, dentro de la oferta institucional y accesible de la capital, el Instituto Distrital de Turismo cuenta con sus propios recorridos temáticos de leyendas y fantasmas para descubrir el patrimonio bogotano desde otra perspectiva.

A continuación, la oferta de recorridos gratuitos, temáticos e institucionales.

Gran cierre musical: concierto y disfraces en El Campín

Para cerrar el mes, la noche del 31 de octubre, El Campín abrirá sus puertas por primera vez a Awooween, la fiesta y concierto de Ryan Castro. El espectáculo contará con una propuesta inmersiva 360, luces y bailarines, invitando a los asistentes a acudir con sus mejores disfraces para cerrar la celebración a ritmo de música urbana.