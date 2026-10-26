Risaralda es un buen destino para quienes disfrutan de combinar naturaleza, aventura, cultura y gastronomía en un mismo viaje. Ubicado en el corazón del Eje Cafetero, este departamento se distingue por sus montañas verdes, fincas cafeteras, bosques, ríos y fuentes termales.

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Entre sus principales atractivos se encuentran los termales de Santa Rosa de Cabal, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya y los paisajes rurales que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por la Unesco. Además, ofrece alternativas para practicar senderismo, observar aves y conocer de cerca la tradición cafetera.

Tiene 14 municipios y a uno de ellos se le conoce como la ‘meca’ de las aves endémicas porque es un santuario de biodiversidad que alberga más de 500 especies de estos animales, entre ellas, la emblemática bangsia negra y oro, una joya alada que sobrevuela los cielos del municipio, según información de la Gobernación de Risaralda.

El avistamiento de aves es uno de los planes para hacer en Mistrató. Foto: Getty Images

Se trata de Mistrató, que, además, cuenta con cerca del 70% de su área cubierta por bosques protegidos que conectan los Andes con el Pacífico. Con esta gran oferta, el avistamiento de estas especies es uno de los mejores planes para desarrollar en este destino cafetero.

Encantos de Mistrató

Es un destino con diversidad de encantos. Por ejemplo, en el norte del municipio se encuentra la imponente Cascada del Sutú, una caída de agua de 80 metros que destaca entre la neblina y la vegetación.

La información oficial indica que el camino para llegar hasta allí también forma parte del atractivo, pues atraviesa senderos rodeados de flores y árboles nativos. La caminata desde el área urbana toma cerca de una hora y permite disfrutar de los paisajes de la región.

El municipio de Risaralda ideal para los amantes de la naturaleza: un santuario rodeado de montañas y cascadas cristalinas

La oferta natural se extiende a la vereda La María, donde los visitantes pueden practicar pesca deportiva, realizar cabalgatas y descubrir cascadas en medio de escenarios verdes.

A la entrada del municipio, El Pinar del Río recibe a los viajeros con las vistas del Valle del Pinar, mientras que el Sendero Ecológico de la Estrella, otro de sus atractivos, ofrece recorridos entre especies nativas y dos caídas de agua de 28 y 33 metros, aptas para practicar rápel.

Mistrató encanta con su belleza natural y arquitectónica. Foto: Gobernación de Risaralda

Una alternativa más es el Parque Natural Municipal Arrayanal, que cuenta con 16 cascadas y senderos para explorar sus paisajes de acantilados y aguas cristalinas. Estos atractivos convierten al municipio en una opción para quienes buscan combinar caminatas, aventura y contacto directo con la naturaleza.

Así es uno de los pueblos más tranquilos y acogedores de Risaralda, destino cafetero ideal para el ecoturismo

En el casco urbano se encuentran espacios representativos, que reflejan la historia y las costumbres de sus habitantes. La ribera del río Risaralda es ideal para disfrutar de momentos de tranquilidad, mientras que lugares como el Parque del Amor, el templo San José, el mercado campesino y el cementerio Carlos Giraldo permiten acercarse a la identidad local.

Por su parte, el parque principal reúne buena parte de la vida cotidiana del municipio y conserva el espíritu de una comunidad orgullosa de sus raíces.