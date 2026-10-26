Top 5 de los destinos en Sudamérica que más se pueden visitar durante Halloween: hay planes misteriosos e imperdibles

Halloween es una oportunidad para descubrir el lado más misterioso de Latinoamérica. Entre cementerios antiguos, calles coloniales y edificios históricos, varias ciudades conservan leyendas sobre fantasmas, crímenes y apariciones que siguen despertando curiosidad entre habitantes y turistas.

Halloween: cuatro lugares de Colombia rodeados de misterio e historias asombrosas para visitar este fin de mes

Para quienes buscan un plan diferente durante esta temporada, la plataforma de visitas guiadas y excursiones Civitatis compartió cinco recorridos en Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Colombia, donde las historias de terror se mezclan con la cultura y la memoria de cada destino.

En Lima, Perú, uno de los planes más inquietantes es visitar de noche el cementerio Presbítero Maestro, un camposanto histórico que alberga mausoleos, criptas y tumbas de personajes destacados.

Durante el recorrido, los visitantes conocen relatos sobre supuestos fenómenos paranormales y apariciones que forman parte de las creencias populares.

Cinco destinos en Sudamérica para visitar en Halloween. Foto: Getty Images

El itinerario incluye lugares como la Avenida de los Muertos, la zona de brujería y la Cripta de los Héroes. También presenta las historias de los llamados niños milagrosos, cuyas tumbas reciben juguetes y mensajes de agradecimiento de personas que les atribuyen favores concedidos.

En Otavalo, Ecuador, las leyendas populares protagonizan una caminata por distintos puntos de la ciudad. El recorrido comienza en el Parque Simón Bolívar y continúa por sitios como el Parque Corazón de Manzana, el Mercado de Copacabana y la antigua estación de tren.

Allí, los participantes descubren relatos transmitidos de generación en generación, como los de María Angula, Chificha y la Dama Tapada, personajes que combinan misterio, tradición y elementos sobrenaturales.

El barrio La Candelaria, en Bogotá, es escenario de recorridos acompañados de fantasmas y personajes de otra época para celebra Halloween. Foto: Getty Images

Buenos Aires, Argentina, también tiene historias que contrastan con sus cafés, avenidas y construcciones históricas. Uno de los relatos más conocidos es el de Rufina Cambaceres, una joven cuya muerte dio origen a la leyenda de la Dama de Blanco.

Según la tradición, su espíritu aparece cerca del cementerio de la Recoleta y busca jóvenes solitarios para invitarlos a bailar.

El recorrido también aborda los crímenes de Cayetano Grossi y recorre sectores como Retiro, Palermo y la plaza de San Martín, para acercar a los visitantes a episodios oscuros de la historia porteña.

En Santiago de Chile, otro recorrido explora los misterios asociados con edificios históricos, antiguos túneles y símbolos masónicos. La caminata pasa por el ex Congreso Nacional, el Palacio de Tribunales de Justicia, el barrio París-Londres, la Plaza de Armas y el cerro Santa Lucía.

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Finalmente, Bogotá ofrece una experiencia por las calles coloniales de La Candelaria, donde guías y actores caracterizados recrean relatos sobre fantasmas y personajes siniestros. El recorrido termina en el restaurante La Bruja, con una bebida llamada copa sangrienta.

Más allá del miedo, estas experiencias permiten conocer tradiciones que forman parte de la identidad latinoamericana y descubrir historias que todavía alimentan la imaginación de quienes recorren sus ciudades.