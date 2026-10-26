La región del mundo donde la demanda hotelera tendrá un gran crecimiento en la próxima década

La demanda de alojamiento turístico en Europa registrará un crecimiento del 32% durante la próxima década hasta alcanzar más de 1.600 millones de estadías adicionales al año en 2036, impulsada principalmente por el dinamismo de los viajes internacionales, según el informe ‘From Change To Opportunity’ elaborado por el grupo hotelero Accor en colaboración con la consultora Tourism Economics (Oxford Economics).

El estudio proyecta que las estadías internacionales en hoteles del continente aumentarán un 42% entre 2026 y 2036 -frente al 24% estimado para los desplazamientos nacionales-, aportando cerca de 1.000 millones de pernoctaciones adicionales anuales.

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Paralelamente, el gasto de los visitantes internacionales en Europa se elevará de los 825.000 millones de euros previstos para 2026 a más de 1,3 billones de euros al cierre del decenio (+64%), liderado por partidas como la restauración (+72%) y las compras (+69%).

En el caso de España, el informe sitúa el crecimiento de la demanda de alojamiento en el 35% -tres puntos por encima de la media comunitaria- y estima un incremento del 50% en el gasto del turismo receptor.

Aunque más de tres cuartas partes del emisor continuará siendo intraeuropeo (77%), los mayores incrementos porcentuales hacia el mercado español y europeo procederán de Asia-Pacífico (+88%) y Oriente Medio (+93%), destacando Corea del Sur (+153% en España) y China (+138% en Europa).

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La portavoz de Accor en España, Cristina Ramos, ha destacado que la diversificación geográfica de los flujos de viajeros favorecerá tanto a los destinos consolidados como a regiones emergentes en Europa Central, Oriental y los Balcanes.

Asimismo, el análisis identifica una oportunidad de escala para la segmentación hotelera económica de marca, ante la incorporación de nuevos perfiles de viajeros internacionales que demandan estandarización operativa y conectividad digital.

La capital europea elegida como el destino más feliz del mundo para los viajeros

Europa es uno de los destinos con los que muchas personas sueñan. Viajar hasta allí es conectarse con historia, cultura, arquitectura, gastronomía y paisajes que parecen sacados de una postal.

Los planes de muchos viajeros normalmente se centran en destinos como París o Roma; sin embargo, un reciente estudio ubica a Lisboa como una ciudad ideal para visitar, al considerarla la más feliz para los turistas.

La capital portuguesa se ubicó en el primer lugar del Holiday Happiness Index 2026, elaborado por BookRetreats, que evaluó 47 destinos internacionales. Esta ciudad destaca por sus numerosas horas de sol, sus zonas verdes y una propuesta gastronómica accesible que les brinda felicidad a los viajeros. Helsinki, Orlando, Atenas, Edimburgo, Madrid, Viena, Budapest, Oslo y Vilna le siguen en el ranking.

De acuerdo con el análisis, para quienes buscan un lugar que combine bienestar, disfrute y calidad de vida, Lisboa aparece como una de las mejores alternativas, pues los elementos señalados desempeñan un papel importante en la felicidad y pueden favorecer la liberación natural de hormonas vinculadas con esta.

Con información de Europa Press