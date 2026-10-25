El municipio de Cundinamarca donde el fiambre y los postres son una delicia, un destino con tradición

El departamento de Cundinamarca es uno de los más diversos de Colombia. Uno de sus municipios es Cachipay, ubicado a 65 kilómetros de Bogotá.

Este es un destino reconocido por sus flores, su tradición cafetera, su arquitectura colonial y sus paisajes rurales, de acuerdo con el portal De Tour Cundinamarca.

El cálido pueblo de Cundinamarca donde el viudo de bocachico es una delicia, un destino poco conocido e ideal para la aventura

Entre sus principales atractivos se encuentran el Alto del Mohán, la alameda principal con su antigua ruta del tren, la Hacienda Las Mesitas de Santa Inés y el observatorio astronómico Maximiliano Alzate.

“Los visitantes pueden disfrutar de senderismo, experiencias cafeteras, turismo cultural, bienestar y observación astronómica”, agrega el portal turístico de Cundinamarca.

El municipio también se destaca por su gastronomía tradicional, con platos como el fiambre cachipayuno y los postres típicos, “así como por sus artesanías elaboradas en madera, cerámica, cuero y fibras naturales. Además, celebra la ExpoCachipay en el mes de agosto”.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Historia

Cachipay es un territorio que en la época prehispánica estuvo habitado por los indígenas panches, pertenecientes a la familia caribe, específicamente a la tribu de los Anolaimas, explica la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Uno de los sitios de interés imperdibles que ofrece Cachipay es el Observatorio Maximiliano Alzate.

Este espacio se ha convertido en un verdadero emblema del municipio, ya que gracias a sus condiciones privilegiadas para la observación del cielo, como la baja contaminación lumínica y sus cielos despejados, transforma a la población en un refugio ideal para los amantes de la astronomía.

Este escenario de carácter científico se encuentra ubicado a 71 kilómetros al occidente de Bogotá, lo que representa un viaje de aproximadamente 90 minutos hasta llegar a la Provincia del Tequendama, donde está situado Cachipay. Se distingue por estar rodeado de imponentes bosques que resaltan la majestuosidad de las montañas que hacen parte del paisaje del municipio. Su objetivo principal es la divulgación y apropiación de la astronomía y las ciencias afines.