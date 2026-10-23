Las publicaciones internacionales ofrecen pistas a los viajeros sobre los lugares que pueden incluir en la lista de posibles destinos para unas vacaciones y Condé Nast Traveler, una de las guías de viajes más reconocidas en el mundo, dio a conocer los destinos y experiencias favoritos de sus lectores.

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Una de las mediciones realizadas en este 2026 fue sobre las ciudades más amigables del mundo y en su lista de 10 se coló una de Suramérica. Los resultados de los Reader’s Choice Awards tuvieron en cuenta las votaciones de sus lectores, quienes eligieron las ciudades que más destacan por la calidez de sus habitantes y la hospitalidad que ofrecen a los visitantes.

De acuerdo con Condé Nast Traveler, en estos destinos los viajeros encuentran personas dispuestas a orientarlos, desde ayudarlos a entender el menú de un restaurante local hasta guiarlos por el transporte público. La selección, que reúne capitales de distintas partes del planeta, fue liderada por Melbourne (Australia), seguida de Oporto (Portugal), Seúl (Corea del Sur) y Lisboa (Portugal).

Buenos Aires es considerada una de las ciudades más lindas de Suramérica. Foto: Getty Images

Buenos Aires en el top 10

En la selección de las 10 ciudades, de acuerdo con la puntuación dada por los lectores, se ubicó Buenos Aires, Argentina, que encanta a los viajeros por diversas razones. Los votantes destacan que en esta capital, las charlas entre amigos y vecinos suelen prolongarse en las aceras mientras comparten un mate, una de las bebidas más representativas del país.

A esto se suman costumbres arraigadas, como el tradicional asado de los domingos, en el que las carnes se cocinan lentamente sobre brasas de leña o carbón. Estas experiencias permiten acercarse a la cultura porteña y descubrir la amabilidad de sus habitantes, siempre dispuestos a compartir sus tradiciones y conocimientos con los visitantes.

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Así mismo, esta ciudad se caracteriza por tener una diversidad de encantos y Lonely Planet la incluyó entre las mejores experiencias de viaje recomendadas para 2027. La publicación invita a los viajeros a sumergirse en el universo del tango, una de las expresiones culturales más representativas del país. Para acercarse a sus raíces, una de las mejores alternativas es visitar una milonga, espacio tradicional en el que se reúnen los aficionados a este baile.

Buenos Aires fue elegida como una de las ciudades más amigables del mundo. Foto: Getty Images

La capital argentina ofrece una combinación de arquitectura, historia y movimiento urbano que se descubre al recorrer sus diferentes barrios. Mientras Recoleta sobresale por su patrimonio arquitectónico, San Telmo conserva un ambiente tradicional y Palermo reúne propuestas gastronómicas, espacios verdes y una animada vida cultural.

Caminar por sus calles es una oportunidad para descubrir edificios históricos, cafés emblemáticos, librerías y plazas que reflejan la identidad de la ciudad. Cada recorrido permite apreciar una faceta diferente de este destino, cuya arquitectura también revela la influencia europea que marcó su desarrollo.

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Las caminatas por sus parques, las tardes en sus cafés y las noches dedicadas a los espectáculos y la buena mesa completan la experiencia. De esta manera, Buenos Aires invita a conocer no solo sus principales atractivos turísticos, sino también las tradiciones y los pequeños rituales que definen la vida cotidiana de sus habitantes.