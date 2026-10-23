El astro argentino del fútbol Lionel Messi acaparó gran parte de las miradas este viernes en la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde recibió el galardón dedicado al deporte.

Como es tradicional, el Teatro Campoamor de la capital asturiana, en el norte de España, acogió esta ceremonia en la que la heredera al trono español, la princesa Leonor, estuvo acompañada de sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, y de su hermana menor, la infanta Sofía.

Messi, de 39 años, fue designado ganador de este premio el pasado junio, en reconocimiento tanto a sus éxitos deportivos como a su apoyo a proyectos educativos y sociales.

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Desde su llegada esta semana a Oviedo, Messi fue aclamado por numerosos aficionados, muchos de ellos con camisetas del Barcelona, el club donde vivió sus mejores días, y de la selección argentina, a la que condujo al título en el Mundial de 2022 y en las Copas América de 2021 y 2024.

“Ha convertido lo extraordinario en rutina leyendo el juego y decidiendo la opción más efectiva en fracciones de segundo, siempre respetando la esencia colectiva por encima del ego”, dijo la princesa Leonor sobre Messi durante su discurso en la ceremonia de este viernes.

Messi sucede en el palmarés del premio a la tenista estadounidense Serena Williams.

👏🗣️ Las bonitas palabras de la princesa Leonor hacia Messi en los Premios Princesa de Asturias: 🙌 "Convirtió lo extraordinario en rutina. Respetando la esencia colectiva por encima del ego". https://t.co/0h5qsJUzfO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 23, 2026

Otros de los galardonados en el pasado fueron los atletas Sebastian Coe, Javier Sotomayor y Carl Lewis, los tenistas Rafa Nadal y Martina Navratilova, las selecciones de fútbol de Brasil y España o el Tour de Francia de ciclismo.

Los Premios Princesa de Asturias (antes Príncipe de Asturias) se crearon en 1981 y son considerados un equivalente español de los Premios Nobel.

Además de Messi, entre los premiados de este año 2026 están la cantante estadounidense Patti Smith (Artes), el estudio japonés de animación Ghibli (Comunicación y Humanidades), el escritor británico Julian Barnes (Letras) o la astronauta estadounidense Christina Koch (Concordia).

De vuelta al ruedo con Inter Miami

Messi regresa a Estados Unidos para liderar al Inter Miami en su visita de este sábado a los New York Red Bulls por la MLS.

La Pulga ha tenido una semana atípica en plena recta final de la temporada regular de la liga norteamericana, pues el miércoles por la noche viajó a España para recibir el galardón y cruzará el Atlántico de regreso a pocas horas del partido.

Lionel Messi, jugador de Inter Miami Foto: Getty Images

El Diez llegará a tiempo al Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, para una cita crucial de las Garzas, que buscan prolongar la racha de tres victorias al hilo y afianzarse en la lucha por la ventaja de localía en los playoffs.

Triunfos ante DC United, New York City FC y Atlanta United ponen al Inter en una posición favorable para asegurar el segundo lugar de la Conferencia Este y la tabla general, un objetivo primordial para obtener ventaja como local en las eliminatorias.

Antes de emprender el viaje al Viejo Continente, Messi participó en una práctica abierta a los aficionados en el Nu Stadium, en Miami, en una de las dos sesiones de entrenamiento que tuvo el argentino durante la semana.

*Con información de AFP.