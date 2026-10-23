Polémica por el gol fantasma de Cristiano Ronaldo: las aplicaciones ya se lo quitaron

Cristiano Ronaldo celebró este viernes el gol número 982 de su carrera profesional; sin embargo, hay polémica en redes sociales por la repetición de la jugada en la que no se visualiza con claridad que el portugués haya cabeceado.

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De hecho, las aplicaciones especializadas, como SofaScore y FlashScore, dieron ese tanto como autogol del defensor brasileño Andrei Galotto, jugador del Al-Faisaly.

Según la página oficial de la Saudi Pro League, Cristiano marcó uno de los goles en la victoria del Al-Nassr y debería sumar 982 anotaciones en su carrera profesional; no obstante, la veracidad de ese dato ya se encuentra bajo análisis de los estadísticos en todo el mundo.

Y es que, en el caso de Cristiano Ronaldo, un gol como este hace la diferencia. Si se termina demostrando que tocó la pelota en dirección al arco, no habrá discusión sobre el hecho de que le faltarían 18 goles para llegar a la marca histórica de los 1.000.

En este punto, todo depende del informe que entreguen los árbitros ante la organización de la Saudi Pro League y la consolidación del dato oficial en los registros de la Fifa.

Cristiano lo celebró

La única certeza es que Cristiano Ronaldo celebró el gol como propio. Aunque la repetición no es clara, el astro portugués levantó la mano derecha cuando el balón entró a la portería e incluso hizo su celebración característica cerca del banderín.

“Hemos visto esta celebración tantas veces, pero cada vez se siente como la primera”, publicó la cuenta oficial del Al-Nassr en inglés.

Cristiano fue elegido como la figura del partido; sin embargo, tuvo un gesto de compañerismo con Abdullah Al-Hamdan y lo llevó hasta la zona de prensa para recibir el premio.

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Después del partido, el astro portugués se acercó hasta la zona donde estaban ubicados los hinchas de Al-Nassr y recibió una ovación más.

En sus redes sociales, Cristiano Ronaldo presumió algunas imágenes de la victoria sobre Al-Faisaly y no dejó lugar a dudas de que se considera autor del tanto que las aplicaciones dan como autogol del defensor rival.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano para llegar a 1.000?

Mientras no se modifique el dato en la página oficial de la Saudi Pro League, a Cristiano Ronaldo le faltan 18 goles para llegar a la barrera de los 1.000 y convertirse en el primer futbolista que alcanza esa cifra como profesional.

Detrás de él viene Lionel Messi, futbolista argentino del Inter Miami, que tiene 936 anotaciones oficiales y viene recortando diferencias en la MLS de Estados Unidos.

Lo más seguro es que Cristiano rompa el récord en el transcurso de esta temporada, vistiendo la camiseta del Al-Nassr o la selección de Portugal.