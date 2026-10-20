Señalan a Cristiano Ronaldo en Europa: extécnico del Manchester United afirma que fue una “decepción”

Mientras Cristiano Ronaldo avanza en sus actividades en el Medio Oriente, el exentrenador del Manchester United, Erik ten Hag, acusó al astro portugués de haber decepcionado al equipo durante su tiempo como director técnico del club inglés.

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Cristiano Ronaldo estaba de regreso en el Manchester United cuando Ten Hag fue contratado en 2022. La relación del neerlandés con el portugués se volvió tensa rápidamente y el atacante rechazó entrar como cambio en una victoria contra Tottenham en octubre de ese año.

CR7 no fue convocado en el siguiente partido contra el Chelsea y dio una entrevista explosiva en televisión, en la que mencionó que se sentía traicionado por el club y que no respetaba a Ten Hag.

Por el ambiente tenso y poco soportable, jugador y club llegaron a un acuerdo mutuo el mes siguiente para dar por finalizado su contrato.

“Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos planeado la temporada con él”, dijo Ten Hag en una entrevista con el diario especializado The Athletic.

Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo en Manchester United. Foto: Getty Images/Jan Kruger

“Obviamente, es uno de los mejores en la historia del fútbol. Le respetaba mucho. Pero en aquel momento, como entrenador, tenía que tomar la decisión racional y mantener a los jugadores que admiro dentro”, añadió.

Ten Hag contra Cristiano Ronaldo

El entrenador neerlandés indicó que Cristiano Ronaldo se fue de sesiones de entrenamiento y que no completó la carrera completa que se impuso a los jugadores tras caer derrotados 4-0 contra el Brentford esa temporada.

“Le confronté sobre eso. Muchas veces dije: ‘Ronnie, todos quieren trabajar para ti, para que estés en la posición correcta, pero si no puedes llegar al área, no puedes marcar. No fue capaz de hacer eso”, dijo Ten Hag.

Llegó una frase en medio de la picante entrevista: “No corría ni con la posesión ni sin ella. La razón es que no se preparó”.

Promesas incumplidas

Ten Hag también se refirió a promesas incumplidas por parte de la directiva antes de su despido en 2024, poco después de haber renovado.

El director técnico neerlandés acusó al Manchester United de algunos de sus problemas, al decir que quedó humillado cuando se vendió al escocés Scott McTominay al Nápoles sin su consentimiento.

“Dije: ‘No vendan a Scott McTominay’, y al final lo vendieron. Por supuesto, quedé avergonzado y decepcionado”, dijo, mencionando además que pidió los fichajes de Harry Kane, Declan Rice y Frenkie de Jong.

“Me prometieron lealtad, respaldarme y comunicación, prometieron que estábamos alineados. Hablamos sobre los problemas. Pero no mantuvieron sus promesas”, lamentó.