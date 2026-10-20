“El fútbol es prioridad”: la Alcaldía de Bogotá tomó contundente decisión sobre el concierto de Ryan Castro en El Campín

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) emitió una petición formal a la interventoría de la alianza público-privada (APP) encargada del Estadio Nemesio Camacho El Campín para reforzar el seguimiento técnico, operativo y financiero del concierto de Ryan Castro, programado para el próximo 31 de octubre.

Concierto de Ryan Castro en el barrio obrero de Cali Foto: Alcaldía de Cali

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La medida busca garantizar que el montaje y desmontaje del espectáculo musical no comprometan las condiciones del terreno de juego para los compromisos de fútbol profesional previstos pocos días después.

A través de un documento de tres páginas enviado a la interventoría, el IDRD dejó clara la postura institucional respecto al uso del escenario deportivo capitalino.

La empresa Sencia, encargada de la operación y mantenimiento del estadio a través de la APP, deberá cumplir con un protocolo estricto que abarca seis puntos clave.

Entre las exigencias se encuentra la entrega de un cronograma detallado hora a hora para el montaje y desmontaje, especificaciones sobre el sistema de protección técnica del césped, límites de carga permitidos sobre el campo y un plan de contingencia con insumos, personal y tiempos de respuesta inmediatos ante eventuales daños.

Estado de la cancha de El Campín Foto: Colprensa

El esquema de supervisión diseñado por el distrito contempla auditorías técnicas acompañadas de registros fotográficos detallados.

Estas inspecciones se llevarán a cabo antes del inicio de los montajes y dentro de las 24 horas posteriores al desmontaje completo del evento, sirviendo como línea base para determinar si se presentaron alteraciones en el piso del estadio.

Asimismo, se mantendrá una supervisión presencial en tiempo real durante todo el desarrollo del concierto.

De acuerdo con el IDRD, en caso de detectarse cualquier incumplimiento que ponga en riesgo la programación del fútbol profesional, la interventoría deberá reportarlo de manera inmediata para activar los procesos sancionatorios y contractuales contemplados en la ley.

Un seguimiento especial antes, durante y después del concierto del 31 de octubre en el Campin exigió a la interventoria del contrato de la APP el @IDRD al recordar que la prioridad del escenario es el fútbol y debe garantizarse para los próximos partidos. https://t.co/U0pG5b9lMT — Manuel Salazar (@manolitosalazar) October 20, 2026

Luego de las presentaciones de la banda surcoreana BTS a comienzos de octubre, la cancha registró un deterioro que derivó en la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas por decisión de la Dimayor el pasado 13 de octubre, con el fin de proteger la integridad física de los deportistas.

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Como consecuencia de este estado del terreno, la agenda cultural de la capital también sufrió modificaciones: el concierto del artista Fonseca, inicialmente previsto para el 24 de octubre en el estadio, fue trasladado al escenario Vive Claro para permitir trabajos intensivos de recuperación de la cancha.

Ante este panorama, el IDRD mantiene abierta una evaluación técnica para determinar posibles faltas por parte del concesionario Sencia, que podrían derivar en la aplicación de multas o la cláusula penal del contrato.