“Yo llegaba reventado”: Juan Pablo Raba habló de su dura batalla contra el alcohol y las drogas

En una entrevista concedida al pódcast La habitación invisible, el reconocido actor colombiano Juan Pablo Raba abordó de manera abierta diversos pasajes de su vida personal y profesional.

“Hace un par de meses fui diagnosticada”: presentadora de ‘Buen Día Colombia’ reveló que tuvo cáncer mientras estaba al aire

Durante la conversación, el actor detalló cómo fue su relación con el alcohol y las sustancias psicoactivas en diferentes etapas de su juventud y adultez, explicando además el punto de quiebre que lo llevó a tomar la decisión definitiva de alejarse de las adicciones.

Raba, quien tiene una amplia trayectoria en producciones nacionales e internacionales, enfatizó que para él la capacidad de abandonar este tipo de consumos dependió de una determinación personal tajante:

“En el momento que yo decido dejar de fumar, me deja de interesar. En el momento que decido dejar de consumir droga, me deja de interesar y nunca más se me pasa por la cabeza”, afirmó durante la emisión.

De acuerdo con las declaraciones del actor, el primer contacto significativo con la vida nocturna y los excesos se dio entre los 18 y los 20 años, época en la que residía en Valencia, España.

Allí experimentó la dinámica festiva marcada por la denominada Ruta del Bacalao, un popular circuito de ocio nocturno que tuvo gran notoria trascendencia durante varias décadas en esa región.

“Yo cerraba el bar y nos íbamos de fiesta. Entonces, yo crecí con eso, yo crecí con la normalidad de eso”, explicó el intérprete. No obstante, al cumplir los 20 años, sintió que esa etapa había cumplido su ciclo:

“A los 20 años ya dije como: ‘Bueno, ya, ya no más. O sea, ya, pues, ¿qué más hay que hacer en este universo? Suficiente’”. Tras su regreso a Colombia, permaneció una década alejado de los entornos festivos.

El panorama cambió años más tarde, tras enfrentar el proceso de divorcio de su primer matrimonio.

Raba relató que en ese periodo coincidió en su vivienda con una persona que consumía drogas de forma constante, lo que, sumado al cansancio acumulado por su exigente ritmo laboral en la televisión venezolana, terminó por reabrir la puerta a las adicciones.

“Hacer novelas en Venezuela es tal vez el trabajo de los más exigentes que he tenido”, recordó el artista, comparándolo con sus inicios en el ámbito laboral vendiendo libros puerta a puerta.

“Yo llegaba reventado de trabajar y este personaje empezó a consumir, a consumir, a consumir. Y ahí empecé yo también a consumir. Y me iba de fiesta duro”.

Durante su reflexión, el actor remarcó la diferencia entre el uso recreativo y la espiral personal del consumo: “El tema de la droga tiene eso, que tiene una vida muy social y ya cuando empiezas a consumir se empieza a volver una cosa muy autodestructiva”.

El momento que transformó de forma definitiva la postura de Juan Pablo Raba ocurrió una mañana posterior a una jornada de fiesta. Según recordó, se encontraba solo en su residencia hacia las 10:00 a. m. cuando experimentó un instante de claridad.

“Después de una fiesta me encuentro yo en mi casa a las diez de la mañana porque no quería estar afuera, solo, como un idiota consumiendo”, confesó. “No sé, como un momento de claridad que me miro y digo: ‘Yo soy un estúpido’”.

A partir de esa reflexión, tomó medidas y desechó las sustancias en su poder y vació las botellas de licor de su hogar. “Vacié todas las botellas de licor, porque además el licor tiene algo muy peligroso y es que el licor es la puerta a todo”, sostuvo.

“Él quería seguir casado, pero yo no”: María Elvira Samper se sincera sobre su divorcio de ‘Yo, José Gabriel’

En la entrevista, Raba también dedicó espacio para hablar del impacto de la figura paterna en su formación. Mencionó que la compleja relación con su padre lo motivó desde temprana edad a ingresar al mercado laboral y generar sus propios ingresos, rasgo que moldeó su disciplina personal y profesional.

En la actualidad, el actor enfatizó el papel central que desempeña su familia en la preservación de sus prioridades de vida. Destacó el compromiso constante que implica sostener una relación duradera con la presentadora Mónica Fonseca y cómo la paternidad se ha convertido en su principal motor.