La odisea de ‘Pacífico’: Carolina Guerra y Juan Pablo Raba dan detalles del extremo rodaje en Malpelo

Carolina Guerra y Juan Pablo Raba llegan a Pacífico desde lugares muy distintos. Ella, reconocida por trabajos en cine y televisión, asumió el personaje de Alejandra y enfrentó el rodaje desde una relación particularmente cercana con el mar, hasta certificarse como buzo avanzado para la película. Él, uno de los actores colombianos con mayor trayectoria internacional, llegó al proyecto con una relación mucho más difícil con el océano y una circunstancia personal que convirtió el rodaje en una experiencia especialmente compleja.

Ambos forman parte del elenco de la película dirigida, escrita y fotografiada por Riccardo Gabrielli R., una historia de drama y aventura ambientada en Malpelo.

‘Pacífico’: Los riesgos del buceo en la fantástica Malpelo enmarcan este intenso thriller oceánico

Pacífico ya llegó a las salas de cine colombianas el 8 de octubre. Foto: Spike Cine - Ricca Film

Pacífico ya llegó a las salas de cine colombianas el 8 de octubre. Cuenta la historia de un grupo de buzos que viaja hasta la isla para vivir una expedición que termina convertida en una situación de supervivencia. Durante una inmersión, una corriente los arrastra y los separa de su embarcación. A cientos de kilómetros del continente, deberán encontrar la manera de mantenerse con vida mientras comienza una búsqueda desde tierra.

Pero para Guerra y Raba la película no terminó cuando se apagaron las cámaras. La dificultad de llegar a Malpelo, permanecer allí, enfrentarse al océano, bucear y grabar en un territorio remoto terminó haciendo que la frontera entre actuación y experiencia real se volviera mucho más delgada de lo habitual.

Malpelo, el otro protagonista

Antes de enfrentarse a los personajes, el elenco tuvo que encarar el lugar. Malpelo no fue simplemente un paisaje escogido para ambientar la película. Fue parte activa del conflicto. La distancia, la navegación, las condiciones del océano y el aislamiento hicieron que la producción adquiriera una dimensión física que los actores todavía recuerdan.

Para Raba, esa experiencia estuvo lejos de ser idílica. “Para mí fue muy difícil”, reconoce. “Caro es como una sirena del mar; guerrera absoluta de la potencia marina. Y yo soy como un molusco pegado a una piedra del mar. Fue chévere porque trabajé con mis hermanos y mis hermanas; de lo contrario, no hubiera podido hacerla. Pero no tengo un recuerdo necesariamente muy bonito”.

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Para Guerra y Raba la película no terminó cuando se apagaron las cámaras. Foto: Spike Cine - Ricca Film

Raba cuenta que estuvo vomitando durante dos días y que el mareo incluso continuó después de terminar la película. A esto se sumaron las dificultades propias del buceo: el barco, el tanque de aire y la inmersión eran elementos que no formaban parte de su zona de comodidad.

Su experiencia contrastaba radicalmente con la de Guerra, quien se movía con mucha mayor naturalidad en el agua. La actriz se preparó para el proyecto y llegó a certificarse como buzo avanzado. “Nosotros no estábamos contando que estábamos en Malpelo: estábamos en Malpelo. No estábamos contando que estábamos rodeados de tiburones: estábamos en la mitad de tiburones todo el día, 24/7. Estábamos viviendo la historia que estábamos contando, a excepción, por supuesto, de estar solos, porque estábamos con cámaras”.

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En la cinta, un grupo de buzos viaja a la isla de Malpelo para vivir la aventura de sus vidas. Foto: Spike Cine - Ricca Film

La diferencia entre ambos actores terminó siendo casi una paradoja dentro de la película: mientras que Alejandra vivía una situación extrema en el océano, Guerra encontraba en el agua uno de sus espacios de mayor comodidad.

Raba, en cambio, tenía que luchar contra un entorno que físicamente lo desbordaba. “Yo, que soy un tipo que ama la naturaleza, amé ver Malpelo, amé ver Gorgona, pero estaba fuera de mi elemento completamente las 24 horas del día durante todo el rodaje. Aprecio el haber podido compartir con Caro, hablar de la vida, con Marlon, con Nicolás Montero. Pero yo estaba fuera de mi elemento completamente”.

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Cuando el miedo dejó de ser actuación

Es una historia construida alrededor de la desaparición, la búsqueda y la supervivencia. Foto: Spike Cine - Ricca Film

La pregunta por el miedo atraviesa Pacífico. En una historia construida alrededor de la desaparición, la búsqueda y la supervivencia, el temor no podía ser solamente una emoción interpretada frente a una cámara. Y en el caso de Raba, ni siquiera tuvo que construirlo.

El actor relata que desde antes de llegar a Malpelo estaba cuestionándose su participación en la película. “Yo no la quería hacer. En ese momento tenía a mi hijo en la clínica con una posible operación de pulmón. No pude ir a hacer el curso con Caro. Y cuando me monté al barco y nos dijeron: ‘En un momento vamos a llegar a una zona de no retorno’, yo dije: ‘¿Qué estoy haciendo acá?’”.

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En la película los dos actores viven la experiencia de una forma muy diferente. Foto: Spike Cine - Ricca Film

Guerra fue testigo de esa situación desde otra perspectiva. Aunque su propia experiencia en el agua fue mucho más amable, reconoce el esfuerzo de sus compañeros y particularmente el de Raba y Marlon Moreno, quienes debían detenerse para vomitar y regresar inmediatamente a escena.

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“De verdad que hay mil y una razones para admirarlos a todos, pero esa fue una donde dije: ‘Wow, qué nivel de profesionalismo, esto es un nuevo nivel’. Increíble el manejo de todo eso para mantenerse presentes en lo que estaba ocurriendo, estando tan enfermos, tan mareados, con tanta cosa pasando. Fue algo que les admiré muchísimo y que quisiera resaltar”.

Personajes que también buscan sobrevivir

Aunque Pacífico se desarrolla alrededor de una situación extrema, la supervivencia no se limita al cuerpo. Foto: Spike Cine - Ricca Film

Aunque Pacífico se desarrolla alrededor de una situación extrema, la supervivencia no se limita al cuerpo. La película también plantea qué ocurre con una persona cuando queda obligada a enfrentarse consigo misma. “Creo que todos los viajes son un viaje al interior de uno mismo, de una forma u otra. Hay unos que son de relax, otros que son de fiesta, otros que son de dolor y, en este caso, tenemos uno de supervivencia que también tiene dolor. Las lecciones son demasiado grandes. No puedes ser la misma persona que fuiste antes de estar en el barco”, dice Raba.

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La película plantea qué ocurre con una persona cuando queda obligada a enfrentarse consigo misma. Foto: Spike Cine - Ricca Film

Esa transformación también aparece en Alejandra, el personaje interpretado por Guerra, para quien su principal motor es su hijo. La maternidad, además, se convirtió en un punto de conexión entre la actriz y el personaje. “Ella se sube a ese barco queriendo buscar una salida; ya estaba sobreviviendo desde antes. Pero ella se monta a ese barco porque quiere escapar. Está tratando de salir de ese modo de sobrevivir para vivir”, explica.

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Sobre la relación con los sobrevivientes, la experiencia también fue diferente para cada actor. Raba, por ejemplo, ya conocía la historia. Foto: Spike Cine - Ricca Film

Sobre la relación con los sobrevivientes, la experiencia también fue diferente para cada actor. Raba, por ejemplo, ya conocía la historia. “Yo me había leído el libro hace mucho tiempo porque esta era como la tercera vez que me ofrecían la película, me había llegado ese proyecto hace años. Conocía la historia y el libro, pero no estaba en el espacio emocional ni mental como para poderme dedicar a hacer un trabajo serio de investigación”. Guerra tuvo un acercamiento distinto. El conocimiento de buzos y especialistas que acompañaron la producción le permitió obtener referencias sobre personas vinculadas con aquella historia.