​El catálogo de streaming en HBO Max tiene un nuevo líder esta semana. La película El final de la calle Oak, protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, llegó a HBO Max el pasado 18 de noviembre y rápidamente se ubicó en el primer lugar de reproducciones, respaldada por una sólida calificación del 86 % por parte de la crítica.

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​La cinta llegó a la plataforma exactamente 92 días después de su paso por las salas de cine, donde logró una recaudación global superior a los 121 millones de dólares.

De acuerdo con varios reportes, el estreno en digital despertó de inmediato el interés de los suscriptores, posicionándola en la cima de los contenidos más vistos de la semana.

​Dirigida por David Robert Mitchell y producida por el reconocido cineasta J. J. Abrams, la historia presenta una premisa que mezcla la ciencia ficción clásica con el drama.

La trama sigue de cerca a la familia Platt, un matrimonio que atraviesa una crisis personal y cuyas diferencias pasan a un segundo plano cuando un fenómeno cósmico transporta todo su vecindario a la era prehistórica, aproximadamente 200 millones de años atrás.

​Aislados en un entorno desconocido y rodeados de depredadores, los habitantes del barrio deben organizar su supervivencia mientras buscan la forma de regresar a su propia línea temporal.

Aunque los dinosaurios representan una amenaza constante en pantalla, el guion prioriza las relaciones humanas, las tensiones familiares y las paradojas que surgen al alterar el curso del tiempo.

​A diferencia de otras producciones populares del género, como Jurassic Park, en esta entrega las criaturas no son el único centro de atención, sino el detonante para explorar cómo reacciona una familia común ante una situación límite.

Uno de los aspectos más valorados de la producción es el diseño de los animales prehistóricos, los cuales apuestan por una representación más cercana al rigor científico actual y evitan el abuso de efectos digitales excesivos.

​Asimismo, la crítica ha destacado las secuencias de persecución y la química en pantalla entre Hathaway y McGregor, dos figuras ampliamente conocidas por el público colombiano gracias a producciones como El diablo viste a la moda, Interestelar o la saga Star Wars.

En el portal de reseñas Rotten Tomatoes, la cinta registra un 86 % de aprobación de los expertos y un 76 % por parte de la audiencia general.

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​Como dato curioso sobre su realización, los propios protagonistas comentaron en entrevistas promocionales que el guion original contemplaba un desenlace mucho más oscuro, en el que la familia quedaba varada de forma definitiva en otra época.

​El final de la calle Oak se perfila como una alternativa equilibrada dentro de la oferta de HBO Max, combinando suspenso, aventura y drama familiar en un formato accesible para todo tipo de público.