Netflix presentó el primer tráiler oficial de En diciembre llegaban los brisas, una nueva producción colombiana que promete llevar a los espectadores a la Barranquilla de los años cincuenta. La serie, inspirada en la novela de la escritora barranquillera Marvel Moreno, llegará a la plataforma el próximo 4 de diciembre de 2026 y tendrá ocho episodios.

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La historia gira alrededor de cuatro jóvenes que crecen en una sociedad donde las mujeres parecen tener un camino definido desde su nacimiento, y es casarse, formar un hogar y guardar silencio frente a las decisiones de los demás.

Sin embargo, Lina, Dora, Catalina y Beatriz tienen otros sueños y quieren tomar las riendas de sus propias vidas, aunque eso implique enfrentarse a las costumbres de la época.

El avance oficial deja ver parte de los conflictos que marcarán la producción, entre romances, secretos familiares, expectativas sociales y deseos de independencia. También presenta la amistad como uno de los elementos centrales de la trama, un vínculo que permitirá a las protagonistas acompañarse y encontrar fuerzas para superar las dificultades.

“Esta es una historia de amor, pero definitivamente es otro tipo de amor... el amor de amigas”, dice Lina, personaje interpretado por Daniella Reyes, en uno de los momentos del tráiler. La frase resume como tal el espíritu de una producción que busca mostrar cómo cuatro mujeres pueden convertirse en el principal apoyo de las otras mientras intentan construir un futuro diferente.

El elenco está encabezado por Melanie Dell’Olmo, quien interpreta a Dora; Francisca Estévez, en el papel de Catalina; Daniella Reyes, como Lina, y Valentina Duque, encargada de darle vida a Beatriz.

A ellas se suman reconocidos actores como Juan Pablo Urrego, Jason Day, Flora Martínez, Michelle Gutty y Consuelo Luzardo, entre otros.

La producción está a cargo de Dynamo y recrea una Barranquilla de 1958, con sus tradiciones, contrastes sociales y escenarios llenos de elegancia. La ciudad será mucho más que el lugar donde transcurren los acontecimientos, pues también representa una sociedad que empieza a enfrentarse a nuevas ideas sobre la libertad femenina y las decisiones personales.

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La dirección está en manos de Claudia Pedraza y Rafael Martínez, mientras que Angélica Guerra y Adriana Aparicio lideran el proyecto como showrunners. El equipo de escritura cuenta con Rafael Noguera, Cecilia Percy, Marcela Peláez y Lony Welter.

Con esta adaptación, Netflix apuesta por una historia ambientada en Colombia que combina drama, romance y amistad, pero que también pone una pregunta importante sobre la mesa y es hasta dónde puede llegar una mujer cuando decide dejar de vivir según las expectativas de los demás.