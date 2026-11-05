Netflix arrasa con thriller de 95 minutos: lidera el top 10 global y suma más de 3.6 millones de vistas

Netflix continúa renovando el interés de sus suscriptores por las producciones de suspenso y drama. En medio de las opciones disponibles en su catálogo, Justicia personal consiguió destacarse al ubicarse en la segunda posición del listado de películas más vistas, con un total de 3,6 millones de visualizaciones.

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La producción presenta una historia en la que el dolor, las consecuencias de una agresión y el deseo de tomar represalias se convierten en los elementos centrales de la trama. El relato sigue a Miranda Wells, una enfermera cuya vida da un giro inesperado después de sufrir un ataque sexual en su propia vivienda.

“Tras sobrevivir a un ataque en su propia casa, una enfermera busca zanjar el pasado y le escribe a su atacante en prisión, entablando una extraña relación”, se lee en la sinopsis.

El responsable del hecho es William Finn, quien termina tras las rejas. Aunque Miranda intenta retomar sus actividades y reconstruir su cotidianidad, su comportamiento comienza a cambiar cuando decide acercarse al hombre que le causó daño. Las visitas que realiza a la prisión despiertan interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y anticipan un desarrollo marcado por la tensión.

La protagonista es interpretada por Rosamund Pike, actriz que alcanzó reconocimiento internacional por su papel en Perdida. El reparto también cuenta con Shiloh Fernandez y Nick Nolte. La cinta fue dirigida por Fouad Mikati y llegó a las salas de cine en 2015 con el nombre original Return to Sender.

Con una duración aproximada de 95 minutos, la película desarrolla una narración que mantiene al espectador atento a las decisiones de sus personajes. Más allá del suspenso, aborda asuntos como las secuelas de la violencia, la búsqueda de justicia y los límites entre la reparación y la venganza.

El desempeño de Justicia personal en el ranking de Netflix la convierte en una de las producciones que actualmente concentra la atención de los usuarios de la plataforma.