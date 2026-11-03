Netflix en Noviembre: estos son los estrenos en la semana del martes 3 al domingo 8

La primera semana de noviembre llegará cargada de novedades para los suscriptores de Netflix. Entre el 3 y el 8 de noviembre, la plataforma incorporará nuevas series, películas y producciones con el objetivo de ofrecer opciones para todo tipo de público.

La serie de Netflix que avanza en el top 10 y suma más de 2.9 millones: una mezcla de horror y suspenso

La compañía continúa renovando constantemente su catálogo y apostando por contenidos variados que buscan captar la atención tanto de los fanáticos de las maratones de capítulos como de quienes prefieren producciones más cortas para disfrutar en sus momentos libres.

Con esta nueva tanda de estrenos, Netflix refuerza su estrategia para mantenerse entre las plataformas de streaming más populares del mercado.

Estrenos en Netflix del 3 al 8 de noviembre de 2026

Bass X Machina (3 de noviembre)

En un viejo Oeste retrofuturista plagado de forajidos, máquinas y fuerzas sobrenaturales, un padre se convierte en juez, juzgado y verdugo para proteger a su familia.

Mike Tyson: Return of the Mike (3 de noviembre)

El ícono del boxeo Myke Tyson se suelta como nunca antes con historias extravagantes, reflexiones únicas y confesiones sin filtros en este espectáculo que te noqueará de la risa.

Anestesia (4 de noviembre)

Tras una rriesgada y fallida cirugía, un talentoso médico deja una prestigiosa clínica y se va a trabajar a un hospital local para poner su vida en orden.

Desaparecida: Natalee Holloway (4 de noviembre)

En 2005, Natalee Holloway desaparece en Aruba. Esta serie sobre crímenes reales narra la extensa búsqueda que llevó a su madre a confrontar al presunto asesino años después.

Ninho: La fama no vale la pena (4 de noviembre)

Año 2025: Ninho es el rapero más exitoso de Francia, pero tras una década de triunfos y sacrificios está pensando en retirarse. Este documental explora esa decisión.

La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (4 de noviembre)

Cuando una emergencia médica sacude a la familia Goss, su sabio perro Winstead decide hacer todo lo posible para mantener a sus humanos unidos antes de la Nochebuena.

Al norte del norte (5 de noviembre)

Una mujer joven y optimista busca reinventarse en su pequeña localidad natal en el Ártico. Pero, como se sabe, pueblo chico... infierno grande.

Palomas negras (5 de noviembre)

Una espía encubierta con un político se apoya en su viejo amigo sicario para cumplir misiones clandestinas... y mantener su frágil doble vida.

Alta gama: El caso relojes (5 de noviembre)

En este documental, las personas más cercanas al caso Relojes revelan cómo una maleta llena de joyas destapó una red criminal y desató un escándalo en altas esferas chilenas.

Policías en actuación (5 de noviembre)

Cuando su papá se despierta creyendo que sigue siendo un agente en servicio, Nuch hace lo que haría cualquiera: recluta a sus caóticos amigos y monta una estación de policía falsa.

Diwali con corazón (5 de noviembre)

Tras regresar a casa para celebrar Diwali, Ansh se da cuenta de que el hermoso apartamento que compró para su familia no se siente como un hogar.

Un poco de compañía antes de morir (5 de noviembre)

Yui, una austera mujer de cuarenta con un año de vida por delante, por fin se permite hacer un gasto... y “compra” un acompañante. Pero muy pronto su contrato da un giro impensado.

Palacio (6 de noviembre)

En 1985, un comando guerrillero del M-19 toma el Palacio de Justicia. Esta serie narra la toma, la retoma militar y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas.

Desprotexida: El crimen de Pazos (6 de noviembre)

En 2015, unos supuestos ladrones dejaron a Isabel Fuentes al borde de la muerte en su casa. Este documental relata cómo las sospechas recayeron pronto en su círculo de confianza.

Un amor posible (6 de noviembre)

Un hombre desempleado y su esposa conocen a una cineasta documentalista y su pareja, y los cuatro se enfrentan a sus deseos escondidos.

WWE Crown Jewel (7 de noviembre)

Las Superestrellas de Raw y SmackDown calientan el cuadrilátero en un evento internacional que incluye Marquee Matches y duelos de campeones.