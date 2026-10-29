Murió Peter Medak, famoso director de Breaking Bad, a los 88 años: su familia reveló la noticia

La industria del entretenimiento lamenta la muerte de Peter Medak, cineasta húngaro que dedicó más de 60 años de su vida a la dirección de películas y producciones televisivas. El realizador murió el 27 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California, a los 88 años. Sus familiares dieron a conocer la noticia y señalaron que su fallecimiento se produjo en paz.

Murió Eric Bauza, famoso actor de doblaje que le dio vida a Bugs Bunny, a los 46 años

A lo largo de su carrera, Medak trabajó en diferentes géneros, aunque alcanzó un reconocimiento particular por sus historias de terror y suspenso. Entre sus películas más emblemáticas figura The Changeling (1980), conocida en español como Al final de la escalera. La cinta, protagonizada por George C. Scott, se convirtió con los años en una obra destacada dentro del cine sobrenatural.

Su recorrido por la gran pantalla también incluyó The Ruling Class (1972), una comedia satírica encabezada por Peter O’Toole, y The Krays (1990), producción que retrató la historia de dos conocidos criminales británicos.

Además de su trabajo cinematográfico, Medak participó en reconocidas producciones televisivas, entre ellas Breaking Bad, The Wire, House y Homicide: Life on the Street. Su experiencia detrás de cámaras le permitió desarrollar una carrera diversa y trabajar en proyectos que marcaron distintas etapas de la televisión estadounidense.

En Breaking Bad, dirigió el capítulo ‘Peekaboo’, correspondiente a la segunda temporada de la serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

Medak nació en Budapest el 23 de diciembre de 1937. En 1956, tras la Revolución húngara, salió de su país y se instaló en el Reino Unido, donde inició su camino en el mundo audiovisual. Antes de asumir la dirección de largometrajes, adquirió experiencia en labores de producción y como asistente de dirección.

Décadas después, en 2018, revisó uno de los momentos más complicados de su carrera en el documental The Ghost of Peter Sellers. En esta producción abordó los inconvenientes que enfrentó durante la realización de Ghost in the Noonday Sun, comedia protagonizada por Peter Sellers.

Su muerte marca el final de una extensa trayectoria en el cine y la televisión, ámbitos en los que dejó una filmografía diversa y obras que continúan despertando el interés del público.