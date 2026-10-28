La famosa película de terror que paraliza en HBO Max: fue un éxito en taquilla y es imperdible en octubre

La franquicia Halloween ocupa un lugar destacado en la historia del cine de terror. Desde el lanzamiento de su primera película, en 1978, la producción dirigida por John Carpenter y escrita junto a Debra Hill dejó una huella en el género y contribuyó a consolidar el cine slasher, caracterizado por sus asesinos y sus historias de persecución y supervivencia.

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Uno de los elementos centrales de su éxito fue Michael Myers, un personaje que con el tiempo se convirtió en una figura emblemática del terror. Su apariencia, su comportamiento silencioso y la amenaza constante que representa para sus víctimas lo llevaron a trascender la pantalla y a ganarse un lugar entre los villanos más reconocidos del género.

La popularidad de la historia impulsó la creación de numerosas secuelas y nuevas versiones, con distintos directores al frente de las producciones. Así, Halloween mantuvo su presencia entre varias generaciones de espectadores y consolidó a Myers como uno de los personajes más representativos del cine de terror.

HBO Max sigue arrasando con sus vistas, y en su catálogo tiene la entrega de Halloween 2018, la cual muestra el regreso del personaje tras 40 años. Esta producción fue un total éxito en taquilla, superando los 259,9 millones de dólares, según datos.

La cinta cuenta con la actuación de la mítica Jamie Lee Curtis, conocida como la ‘scream queen’ (reina del terror), quien regresa con su papel de Laurie Strode. La celebridad brilló con su trabajo en pantalla.

El catálogo de la plataforma de streaming cuenta con esta película, considerándola un imperdible en época de octubre y Halloween.

Halloween cuenta con dos secuelas más, tituladas Halloween Kills y Halloween Ends, que también están incluidas en esta franja.