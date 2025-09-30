Jamie Lee Curtis habló de su experiencia en ‘Halloween’ y destapó el terrible sueldo que ganaba

Las películas de terror de convirtieron en uno de los proyectos más grandes de la industria del cine, debido a las temáticas que se manejaban en cada época. Los años 70 y 80 marcaron un instante muy interesante, abriéndole campo a historias bajo el género slasher.

Una de las cintas que logró impactar en la historia fue Halloween, creada por John Carpenter en 1978. Esta trama se salió de lo normal y alcanzó a marcar huella con un personaje que en el presente sigue siendo emblemático de esta celebración del año.

Se trata de Michael Myers, un asesino serial que desde pequeño tenía un instinto para matar y lo desarrolló tras quitarle la vida a su hermana mayor. Todo cambia cuando crece y asecha a niñeras en Halloween, enfocándose principalmente en Laurie Strode, la única que logró salvarse.

Este protagónico catapultó a Jamie Lee Curtis al reconocimiento mundial, ubicándola como la “reina del grito” por su trabajo ante cámaras. La artista, que viene de una familia de actores reconocidos, logró avanzar y ser el foco de la franquicia.

Sin embargo, recientemente, la celebridad habló con Variety y reveló que en su trayectoria dentro de este proyecto de terror no ganó mucho dinero. La famosa afirmó que su experiencia, desde joven, hizo que cambiara todo y los pagos fueran distintos.

“La verdad es que no gané mucho dinero con las películas de terror. Somos actores, así que ya ganamos más dinero en comparación con el poco trabajo que hacemos. Es difícil decir ‘no gané mucho dinero’ cuando hay maestros o enfermeros que ganan mucho menos. Pero como actriz joven, no tenía propiedad sobre las películas, no había participación en las ganancias ni grandes sumas de dinero involucradas”, puntualizó.

Según Celebrity Net Worth, Jamie Lee Curtis ganó 8.000 dólares con Halloween, mientras que en Halloween II esto cambió y sumó 100.000 dólares. Con su regreso en Halloween: Resurrection, la artista recibió un pago de tres millones de dólares.

Jamie Lee Curtis, famosa actriz de cine | Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

En cuando a la industria, la actriz fue contundente sobre la realidad, entendiendo roles y cambios significativos de cada persona.