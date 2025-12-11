Orden de captura contra la mujer del disfraz azul, uno de los personajes clave en la investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Una orden de captura fue emitida en las últimas horas en contra de Kleidyar Paola Fernández Sulbarán, en medio de la investigación que se adelanta por el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, registrada en la madrugada del pasado 31 de octubre.

La joven, que es más conocida como “la del disfraz azul”, fue señalada por varios testigos de impulsar el ataque contra el estudiante a la salida de una fiesta de disfraces en una discoteca en la localidad de Barrios Unidos, en el nororiente de Bogotá.

La decisión emitida por el Juzgado 69 de control de garantías de Bogotá ya les fue notificada a las autoridades.

Para la Fiscalía General, esta joven habría participado como “determinadora” al impulsar a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro de propinarle una golpiza al joven de 22 años, cuando salía de la discoteca Before Club.

Durante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra González Castro, la fiscal de la Unidad de Vida presentó la declaración de varios testigos que vinculan a la joven, disfrazada de un personaje del popular videojuego Mortal Kombat, con la promoción de la golpiza que terminó con la vida de Jaime Esteban.

“Iban caminando hacia la carrera 15 y que después llegó un tipo calvo, un chico calvo de tez blanca con textura atlética y musculoso que tenía la cara pintada de rojo con negro del personaje de Darth Maul. No llevaba camisa y tenía colgado una especie de canguro terciado y pantalón negro”, narró la fiscal de la Unidad de Vida, en la audiencia que se celebró el pasado 11 de noviembre.

“Indica que esta persona le dio por detrás un golpe en la nuca al chico que venía disfrazado como Tyler, es decir, a la víctima; que el chico gritó y que, pasado como un minuto, se acerca una chica de tez morena que llevaba un disfraz azul con otra chica que vestía de color negro y que le decían al occiso: ‘Ahí tiene para que siga acosando’”, añadió en su narración.

El testigo, al presenciar la agresión, se alejó, pero no perdió de vista lo que estaba ocurriendo. “Observa que todos, nuevamente, estos muchachos se acercan a la acera del frente, donde ellas estaban ubicadas con sus amigas. Pasados unos segundos, vio que el chico calvo con la cara pintada de rojo regresaba hacia donde estaban las amigas y les decía: ‘¿Será que lo persigo? Aliéntenme’”.

Una de las jóvenes le reclamó y le respondió: “No que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más”. En ese momento, el chico de cara pintada de rojo salió corriendo hacia la carrera 15, donde se encontraba el joven disfrazado de Tyler, es decir, la víctima, junto con su amigo de camisa blanca. Cuando estaban a la mitad de la calle, el testigo sacó su celular”.