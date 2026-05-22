Más de 8.500 personas murieron en siniestros viales en el país durante 2025 y la tendencia en 2026 sigue siendo igual de alarmante. Esa fue una de las principales alertas que lanzó Juan Pablo Bocarejo, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes y exsecretario de Movilidad de Bogotá, durante el foro Movilidad Inteligente para Colombia, organizado por la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (Utryt) y Foros Semana.

“Que nos escuchen y trabajen con nosotros”: el llamado de las ciudades al próximo Gobierno para mejorar la movilidad en Colombia

Para Bocarejo, el debate sobre movilidad no puede centrarse únicamente en la tecnología. Aunque reconoció avances en electrificación, sistemas de recaudo y modernización del transporte público, insistió en que el principal reto sigue siendo salvar vidas en las vías. “La tecnología es importante, pero no es suficiente”, aseguró durante su intervención.

El experto advirtió que las motocicletas se han convertido en el gran desafío de las ciudades colombianas. Según explicó, mientras los sistemas de transporte masivo buscan ganar usuarios, cada vez más ciudadanos están optando por movilizarse en moto. En ciudades como Medellín y Bogotá, dijo, el crecimiento de las motocicletas ya está desplazando parte de los viajes que antes se hacían en transporte público.

Para Bocarejo, el fenómeno ya no puede verse únicamente como un cambio en los hábitos de movilidad, sino como una señal de alerta sobre el rumbo que están tomando las ciudades. El exsecretario aseguró que, mientras Colombia invierte en grandes proyectos de infraestructura, el transporte público está perdiendo usuarios frente a alternativas individuales como la motocicleta.

Juan Pablo Bocarejo, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes y exsecretario de Movilidad de Bogotá. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“La gente que queremos que se suba al metro es la gente que hoy se está subiendo a la moto”, afirmó. Bocarejo también se refirió al crecimiento del mototaxismo y cuestionó medidas como la reducción del Soat para motocicletas. A su juicio, Colombia necesita avanzar hacia políticas que prioricen la seguridad vial y fortalezcan el transporte público.

El experto también lanzó una advertencia sobre el impacto que este fenómeno podría tener en el futuro de las ciudades. Según explicó, ningún sistema de transporte será sostenible si las administraciones continúan permitiendo un crecimiento acelerado de las motos sin mayores controles ni estrategias para fortalecer el transporte público.

Para Bocarejo el reto no es solamente construir infraestructura. También es transformar la manera en la que nos movemos en las ciudades. Foto: iStock

“Podemos tener los mejores carros Tesla, los mejores buses eléctricos, pero si se siguen muriendo cientos de personas en las vías, eso no es movilidad inteligente”, sostuvo.

Para Bocarejo, Colombia enfrenta hoy una discusión que, en su opinión, todavía no se está dando con suficiente profundidad: cómo evitar que las motocicletas terminen reemplazando al transporte masivo en las principales ciudades del país. El caso de Bucaramanga, donde el mototaxismo ganó terreno tras la crisis de Metrolínea, fue una de las referencias que mencionó durante su intervención.

Pese al panorama, el exsecretario destacó avances importantes en ciudades como Bogotá, especialmente con el desarrollo del metro y el crecimiento del uso de la bicicleta.

También se refirió al impacto urbano que ya está generando esta obra y cómo la infraestructura de transporte puede transformar la dinámica económica y urbana de las ciudades.

Sin embargo, Bocarejo insistió en que todos los proyectos deben ir acompañados de cambios culturales y decisiones de política pública que permitan reducir la dependencia del carro y la moto. “El reto no es solamente construir infraestructura. También es transformar la manera en la que nos movemos en las ciudades”, concluyó.

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